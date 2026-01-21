Pepco Group, един от водещите европейски дискаунтъри за облекло и стоки за дома, приключи финансовата 2025 година с ускорено изпълнение на стратегията си и силни финансови резултати след мащабна трансформация на бизнеса.

Приходите на групата са нараснали с 8,7% до €4,5 милиарда. Оперативната печалба EBITDA (МСФО 16) се e увеличила с 10,3% до €865 милиона, а нетната печалба - с 19,7% до €219 милиона. Свободният паричен поток достигна €334 милиона, което позволи рефинансиране на дълга при по-добри условия и подобряване на финансовата устойчивост, разкриват от компанията.

Експанзия

През отчетния период Pepco Group е открил 247 нови магазина на нетна база, с което общият им брой в Европа достига 4359. Растежът остава фокусиран основно върху пазарите в Централна и Източна Европа, които са ключов двигател за развитието на групата.

"Днес Pepco управлява 186 магазина в България, което е показателно за значението на нашата страна за цялостното въздействие на Групата и за ролята на местния пазар в подкрепа на дългосрочния растеж", заяви Карол Албрихт, мениджър "Операции" за България.

Финансовите резултати идват след ключови стратегически решения, включително продажбата на веригата Poundland и излизането от сегмента на бързооборотните стоки. Така Pepco се фокусира изцяло върху категориите с по-висок марж - облекло и общ асортимент от нехранителни стоки.

Какво предстои

За финансовата 2026 г. Pepco Group планира да открие около 250 нови магазина (нетно), като по-голямата част от тях ще бъдат в Централна и Източна Европа, наред с ускорено разрастване на избрани пазари в Западна Европа.

Компанията продължава инвестициите си в дигитализация, логистика и клиентско преживяване, включително стартиране на нов уебсайт, мобилно приложение и програма за лоялност през 2026 г.