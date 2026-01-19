Rompetrol Group, част от холдинга KMG International Group (KMGI) и компания-майка на българската Ромпетрол България, отчита най-високата нетна печалба в историята си за 2025 г. Предварителните финансови и оперативни резултати на групата достигат сумата $128 милиона. Резултатът идва след значително подобрение на оперативните показатели и на фона на подготвяни структурни промени в европейските активи на компанията.

Консолидираната EBITDA на KMGI достига $424 милиона, което е ръст от 61% спрямо 2024 г. По данни на групата подобрението е резултат от по-висока натовареност на основните мощности, стабилно търсене на ключови пазари и по-голям принос на дейности с по-висока добавена стойност.

По-силна година за основните операции

През 2025 г. рафинерията Petromidia е преработила общо 5,88 млн. тона суров петрол, при среден действителен капацитет от 14,9 хил. тона на ден. Продажбите на дребно в дъщерните дружества на групата са нараснали с 14% на годишна база, подкрепени от по-високи обеми в Румъния и от дейността на пазарите в България, Молдова и Грузия.

Положителна динамика отчита и сегментът на негоривните продукти, където печалбата достига $56,9 милиона, или 9% повече спрямо предходната година.

Източник: KazMunayGas

Рекорд на фона на подготвяна сделка

Силните резултати за 2025 г. идват на фона на обявените планове на мажоритарния собственик KazMunayGas да продаде до 50% от европейските си активи, обединени в KMG International. Както money.bg писа, сделката се очаква в периода 2026-2027 г. и цели привличане на стратегически партньор, който да подкрепи развитието на групата с капитал и управленска експертиза.

KMG International обединява 28 оперативни компании в 11 държави в Европа и региона на Черно море и Средиземноморието. Групата оперира рафинерии, нефтохимически мощности, терминали и мрежа от бензиностанции под марката Rompetrol, а заетите в нея надхвърлят 6000 души.

България остава част от регионалното присъствие

"Ромпетрол България", която развива дейност у нас от 2002-ра, управлява мрежа от близо 60 бензиностанции, като предлага горива, произведени основно в рафинерията Petromidia.

Рекордната печалба за 2025 г. е постигната въпреки повишеното данъчно и регулаторно натоварване върху част от европейските операции на групата. По официални данни допълнителните данъчни разходи за периода от 2023 г. насам надхвърлят $215 милиона, което продължава да оказва натиск върху рентабилността на някои пазари.

Въпреки това резултатите за изминалата година показват, че към момента KMGI успява да подобри ефективността си и да стабилизира финансовото си представяне в условията на все по-регулирана и конкурентна среда.