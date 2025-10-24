Американската компания Blackstone Group Inc., която е най-голямата в света управляваща компания на алтернативни инвестиции, през третото тримесечие на 2025 г. отчете значителен спад на годишна база на нетната си печалба - с 20%. За юли-септември спрямо същия период на миналата година, приходите на компанията са намалели с 16%.

По-конкретно, нетната печалба на компанията за периода юли-септември е почти 625 милиона долара, в сравнение с близо 781 милиона долара за същия периода на 2024 година.

А печалбата която подлежи на разпределяне между акционерите (distributable earnings), обаче се е увеличила с 48%, до 1,89 милиарда долара. Същевременно печалбата на акция е нараснала от 1,01 долара, на 1,52 долара. Анализаторите средно са прогнозирали 1,23 долара на акция, по данни на LSEG.

Приходите на Blackstone Group за тримесечието са намалели до 3,09 милиарда долара, от 3,66 милиарда долара за същия период на миналата година.

Активите под управление на Blackstone надхвърлиха 1,24 трилиона долара в края на третото тримесечие на 2025 г., което е с 12% повече на годишна база. Притокът на средства от инвеститори за същото тримесечие възлиза на 54,2 милиарда долара.

За третото тримесечие компанията ще изплати дивидент от 1,29 долара на акция.