Нетният дълг на най-голямата руска газова компания "Газпром", през първата половина на 2025 година е намалял с 221 милиарда рубли, до 5,5 трилиона рубли (около 72 милиарда долара). А през първите девет месеца на годината, холдингът не е отчел увеличение на дълга, съобщи заместник-председателят на Управителния съвет на компанията Фамил Садыгов, пише "Комерсант".

"Компанията провежда консервативна политика по отношение на дълга", се казва в изявлението на Садыгов. По думите му, "Газпром" не позволява увеличаване на дълга, което означава, че обемът на заемите не надвишава погасяванията. Свободният паричен поток когато е възможно се използва за погасяване на дълга, добави заместник-председателят на газовата компания.

Печалбата на "Газпром" преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) по международните стандарти за финансова отчетност за периода януари-септември се е увеличила с 37% на годишна база, до 2,1 трилиона рубли. Този финансов резултат е постигнат благодарение на увеличение на доставките на природен газ на вътрешния пазар с 2,8%, както и нарастване на износа за Китай с впечатляващите над 27%, отбелязва Садыгов.

От друга страната обаче, нетната печалба на "Газпром" за първата половина на 2025 година, изчислена по международните стандарти за финансова отчетност, възлиза на 983,13 милиарда рубли (около 13 млрд. долара) - което е с 6% по-малко от показателя за същия период на миналата година.