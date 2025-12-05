Европейската индустрия за рециклиране на пластмаси навлиза в период на рязък спад, отчитайки понижение на оборота от 5,5%. Това поставя под риск европейската кръгова икономика, индустриалната стабилност и хиляди работни места, става ясно от доклад на асоциацията на европейските рециклиращи компании Plastics Recyclers Europe (PRE), цитиран от IndustryInfo.

Той е с данни за 2024 г. и показва най-голямото свиване на капацитета досега. Предварителните данни за 2025 г. сочат увеличение от 50% на закритите рециклиращи съоръжения, което води до загубата на рециклиращ капацитет от близо един милион тона в Европа за период от само 3 години.

С общ инсталиран капацитет от 13,5 млн. тона през 2024 г. рециклирането на пластмаси в Европа остава далеч под годишния ръст от 6%, необходим за постигането на целите на европейското законодателство за опаковките и отпадъците от опаковки.

Секторът се сблъсква с растящ натиск от страна на голямото производство и високите енергийни разходи, спад в търсенето и растящите обеми на евтин, нерегулиран внос от трети страни.

Най-засегнати са полиолефиновите фолиа и PET пластмасата, на всеки от които се падат по 25% от затворените мощности през 2023 и 2024 г.

"Сега е моментът да се обединим в полза на сектора - не само за да защитим работните места и бизнесите в риск, но и за да запазим екологичния и технологичния напредък на Европа, гарантирайки устойчиво бъдеще за всички", коментира Тон Еманс, президент на PRE.

Той призова за подкрепа за сектора от европейските и националните институции.