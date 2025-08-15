По-скоро спомен от миналото, отколкото реалност на щанда в магазина - такава е ситуацията с българските консервирани продукти според представители на бранша. Производството се е свило многократно, а перспективи за износ или за налагане на нашите брандове в големите вериги практически няма, става ясно от изказвания на инж. Стойко Кировски, председател на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.

Консервната индустрия у нас беше застъпена из цялата страна, обемите на продукцията бяха сред най-големите в Европа, а заетите бяха хиляди. След разпада на източния блок и загубата на гарантирания достъп до неговите пазари датиращите от десетилетия назад проблеми с качеството на суровините и крайния продукт, както и с управлението на самите фабрики удариха тежко по сектора.

По думите на Кировски през 1989 г. у нас са били произведени 900 000 тона консервирани продукти, докато сега обемът достига едва 150 000 тона - 6 пъти по-малко.

Една от основните причини е свързана със суровината - свиването на производството на плодове и зеленчуци у нас за 30 години е над 10 пъти. "Над 70% от пазара е в ръцете на търговските вериги, които ни притискат изключително много за цени. Работим с минимални печалби от 3 до 5%. Ние пък натискаме производителите на плодове и зеленчуци и започват да се отказват един по един", допълни той пред БНР.

Така се налага консервните фабрики да разчитат на внос.

Кировски е категоричен, че качеството на българските консерви днес е много високо, но това не помага за излизането на западни пазари.

"Българските консерви и не само консерви, всяка българска стока, която има написано нещо на кирилица, в Европа никой не иска да я купи. И ние на практика продаваме в Европейския съюз, но продаваме под чужди марки, което обезличава нашите брандове, нашите фирми и по този начин ние се превръщаме едва ли не в служители, което абсолютно ни обезличава", посочи той преди дни пред Agro TV.

Браншовикът вижда в налагането на собствени марки от големите вериги риск за целия сектор: "По този начин се получава една глобализация, която на практика измества нашите брандове. Започнаха да си продават техни търговски марки, което това е следващият ход на търговските вериги: те унищожиха малките магазини, сега започват един по един да унищожават и производителите".