Дубайската търговска камара обяви днес създаването на Български бизнес съвет, който ще даде тласък на икономическото сътрудничество между Дубай и България и ще отвори още по-широки хоризонти пред двустранните търговски отношения и инвестиционни възможности в най-различни сектори.

Първата среща на Съвета се състоя в централата на Търговската камара в Дубай, където представители на бизнес общностите от двете страни обсъдиха перспективите за взаимни инвестиции, обмен на експертиза и организиране на съвместни бизнес събития. Председател на Български бизнес съвет е българският бизнесмен, предприемач и основател на марката Palms World Мило Борисов, а зам.-председател е Ани Атанасова, CEO на Pixelhunters, компания лидер в 3 D съдържанието. В борда влизат още Орлин Велизаров, Камелия Станкова Алау, Михаил Кузев.

Нови хоризонти за бизнес развитие

Българският бизнес съвет ще функционира като стратегическа платформа за улесняване на търговията и инвестициите между Дубай и България. Това включва подкрепа за български компании, които искат да разширят присъствието си в Дубай, както и за бизнеси от ОАЕ, които търсят възможности за инвестиции у нас.

Данните сочат, че през последните години търговията между Дубай и България бележи стабилен ръст, а броят на българските компании, които са се присъединили към Камарата през първите девет месеца на тази година е 54 . С това общият брой на активните български членове достига 243 към края на септември.

Това развитие идва в момент на все по-активни дипломатически и икономически контакти между София и емирството и е шанс за България за по-силна интеграция в динамичните пазари на Близкия изток.

Очаква се инициативата да доведе до увеличаване на бизнес делегации, съвместни проекти и обмен на know-how, което ще даде нов тласък на двустранните икономически отношения между България и Обединените арабски емирства.