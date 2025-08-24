Дубай отдавна се превърна в синоним на лукс и любима дестинация на богатите. Проучвания показват, че за последните 10 години броят на милионерите в града се е увеличил двойно, а с тях... и инвестициите. Един от облагодетелстваните сектори в това отношение е имотният, а сега водеща компания в сферата стартира проект за изграждането на луксозни жилища.
Местната компания за недвижими имоти Nakheel сключи договор на стойност 2,6 милиарда дирхама (707,85 милиона щатски долара) с Fibrex Construction LLC. Двете страни си партнираха и в проекта District One West в град Мохамед бин Рашид Ал Мактум.
Източник: Nakheel
"Чрез съвременни строителни технологии, специализирани вътрешни възможности и нашата надеждна мрежа от вериги за доставки, ние сме добре подготвени да вдъхнем живот на тази крайбрежна общност", обяви Суфян С. Салех - директор на Fibrex Contracting.
Комплексът Bay Villas ще включва 636 луксозни жилища - таунхауси, двуфамилни или градински вили на брега на водата или плажа, както и басейни, плажен клуб, спортни и детски площадки и паркове.
Източник: Nakheel
Според плана всяка от постройките ще разполага с шест спални, кухня с достъп до плажа, салон, трапезария и тераса на покрива.
"Този проект изпълнява нашата визия за проектиране на крайбрежни общности, които дават приоритет на благополучието, лукса и уединението, като същевременно предлагат на жителите възможност да се насладят на най-доброто от островния живот", отбеляза Халид Ал Малик - главен изпълнителен директор на Dubai Holding Real Estate, част от които е Nakheel.
Източник: Nakheel
Инвеститорите ще наблегнат на арабския стил, като включат дървени облицовки и арабески детайли.
Целта на проекта е както да предостави възможност за уединение на клиентите, така и да създаде чувство за общност. Очаква се високото качество, близостта до летището и популярността на Дубай да го направят привлекателен за милиардерите.