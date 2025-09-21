Всеки месец имаме поне по една сделка за имот в Дубай от български клиент, а търсенето е огромно. Това заяви в студиото на Money.bg Александра Дянкова, мениджър Международни пазари и комуникации в Unique Estates, част от Realto Group.

Именно Дубай се оказва особено привлекателен пазар за българите. Партньорството на Unique Estates с местни компании там започва преди 4 години. От тогава датира и първата им сделка там, разказва Дянкова.

На следващо ниво преминава присъствието им там благодарение на партньорството с основаната от българки Savoir Privé Properties, която обслужва както луксозния сегмент, така и средния клас имоти. Именно поради възможностите, които това сътрудничество предоставя, през март 2025 г. Realto Group закупува 50% от компанията, която вече носи името Savoir Unique Estates.

Така българската агенция за недвижими имоти в луксозния сегмент на практика стъпва директно там.

Защо Дубай?

Дубай впечатлява със своята инфраструктура, зелени площи, сигурност и стриктни регулации, споделя експертът. Проектите се планират с грижа за околната среда - първо се изгражда инфраструктурата, след това сградите, а инвеститорите преминават през стриктни проверки.

Интересен факт е, че 60% от стойността на нов проект се внасят в escrow акаунт, гарантиращ сигурност за купувачите, особено чужденците. Друго несравнимо предимство са данъците или по-точно тяхната липса. На този фон, доходността за дългосрочни наеми е между 6% и 8%, а за краткосрочни (чрез Airbnb и Booking.com) още по-висока - между 8% и 13%, разкрива Александра Дянкова.

Инвестициите в ново строителство са особено доходоносни - при препродажба печалбата може да достигне 12-30%. Причината: За разлика от България, в Дубай инвеститорите дават възможност имотът да бъде препродаден веднага след като бъдат заплатени 40% от неговата стойност, т. е. много преди акт 16.

"Проектите в Дубай са грандиозни, с басейни, фитнес, спа, консиерж услуги, градини и co-working пространства", разкрива Дянкова. Любопитна практика е, че квотите за продажба се разпределят между агенции с висок рейтинг:

"Една агенция може да получи квота за 2 етажа, друга за 2 апартамента, трета за 5 етажа. След това официално се обявява старт на продажбите, а агенциите имат около 40 дни да представят проекта на своите клиенти и да съберат деклариран интерес.

Когато стартират продажбите, например в проект със 200 жилищни единици, често има над 500 писма за интерес."

Буквално, за някои от най-привлекателните комплекси се тегли томбола кой да получи възможността да закупи апартамент.

Не по-малък интерес привличат луксозните имоти на вторичния пазар, "включително и на изкуствения остров Палм Джумейра, които са особено предпочитани от нашите клиенти".

Пример за висок клас проект е Bugatti Residences by Binghatti, който е представен и в България. Най-скъпият имот за продажба в Дубай се намира именно в него. Пентхаусът "The Sky Mansion" на последния етаж разполага с личен асансьор за автомобили, джакузи с панорамна гледка и струва $189 милиона.

По покана на Unique Estates популярният инвестиционен гигант идва за първи път у нас, а по време на представянето му се подписва сделка за 2 апартамента в ценово по-достъпен обект. Сключването й обаче не минава без специфичната динамика, която този пазар носи. Докато попълват документите, в "буквално 10 минути", желаните от купувачите единици вече са заети. За щастие, посредниците успяват да намерят други и Binghatti си тръгват с договор.

Кои българи купуват луксозни имоти?

Профилът на българския купувач на имоти в чужбина се променя, признава Александра. Наред с добре познатите предприемачи, собственици на успешен бизнес, все по-често на пазара се включват и млади, успешни хора от IT сектора, които инвестират спестяванията си.

"За около €280-300 хиляди може да се закупи 1-спален апартамент ново строителство в Дубай, в хубав район и комплекс, издаден до ключ с готови бани, кухни и настилки, като остава само обзавеждането", пояснява Дянкова.

През последните години луксозните имоти могат да се разделят на трофейни, разположени в исторически сгради на централни локации, с история и стойност, и модерни - дизайнерски пентхауси на последен етаж с просторни помещения и екстри, разказва още тя.

Обзавеждането остава важно, но все повече клиенти определят лукса чрез големината и пространството на имота - просторни спални, дневни, бани, дрешници и кабинети, високи тавани, френски прозорци. Екстрите като затворен комплекс, видеонаблюдение, консиерж услуги и паркинг допълнително подчертават специалния характер на имота.

Партньорството с Christie's

Unique Estates е официален представител на Christie's International Real Estate за България, една от най-престижните марки за луксозни имоти в света. "Възобновихме членството си през ноември 2024 година, защото клиентите вече искат съдействие за покупка на имот в чужбина, а мрежата на Christie's е представена в повече от 60 страни", казва Дянкова.

Това партньорство дава възможност на компанията да работи с широк набор от изключителни имоти по целия свят - от замъци в Европа до ултралуксозни имения в САЩ и екзотични вили с басейни.

"Преди всичко, българите искат да диверсифицират капитала си, закупувайки имот в чужбина. Освен с инвестиционна цел, много от тях търсят втори ваканционен дом на топли дестинации или в ски курорти.

Третата причина е образованието - изпращат децата си да учат в чужбина и търсят имоти в големите столици като Париж, Лондон и Рим", допълва тя.

Източник: Unique Estates

Изборът на българина

Що се отнася до предпочитани дестинации, Дубай води по инвестиционен интерес и доходност. Франция и Френската Ривиера остават търсени за ваканционни имоти, а запитвания има и за Париж, Лондон, Виена и Рим.

Остров Мавриций пък предлага облекчения и "golden visa" за инвеститори над 50 години. Друг притегателен център е Маями, където Unique Estates е ексклузивен представител на Cipriani Residences - първата брандирана сграда на Cipriani в света.

Гърция остава любимо място за покупки, особено сега, в края на сезона, когато се затварят множество сделки в областта на ваканционните имоти, разкрива Александра. Там сънародниците ни традиционно търсят спокойствие, първа линия и красива гледка.

Сред хитовете е и нашумелият проект за "smart град" Елиникон (The Ellinikon) в Атина, който "предизвиква голям фурор сред българите и буквално имам по няколко срещи всяка седмица, свързани със запитвания за имоти там", допълва тя.

Целия разговор гледайте във видеото!