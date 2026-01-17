Най-скъпите и редки имоти в Москва с гледка към Кремъл, са пентхаусите. Средната цена за такива имоти е 2,3 милиарда рубли (около 30 млн. долара), или 5,5 милиона рубли на квадратен метър (около 72 000 долара), коментират за "Лента.ру" експерти от строителната компания Sminex.

Пентхаусите с гледка към Кремъл се оказва че са пет пъти по-скъпи от подобни апартаменти от класически тип, които струват средно 481 милиона рубли (около 6,3 млн. долара), или 2,9 милиона рубли (38 000 долара) на квадратен метър."Тази висока цена е свързана и с други луксозни придобивки: високи тавани, камини на дърва, просторни тераси и, в специални случаи - частни басейни и асансьори директно в апартамента", се казва в проучването на Sminex.

Средната цена на домовете, от които се открива гледка към главната забележителност на Москва, достига 1,2 милиарда рубли (15,6 млн. долара), в сравнение с 407 милиона рубли за подобни луксозни имоти, обаче без гледка към Кремъл.За година този показател се е увеличил с 16%.Повече от половината от луксозните домове с гледка към Кремъл се намират в районите Якиманка, Замоскворечие и Тверски район.

"Гледката към Кремъл е (много) желана опция за купувачите на луксозни недвижими имоти в Москва и съответно една от най-скъпите. При това надценката може да достигне до 50 процента, ако имотът е разположен практически на Червения площад", коментира Иван Обухов, вицепрезидент по продажбите в Sminex.

Най-скъпият апартамент сега в регионите на Русия се намира в град Казан - столицата на Татарстан, с население над 1 млн. човека. Имотът е обявен за продажба за половин милиард рубли (около 6,5 млн. долара), съобщава Mash.

Източник: iStock

Този петстаен апартамент с площ от 233 квадратни метра се отличава с дизайнерски ремонти и тавани с височина 3,5 метра.Намира се в сграда в дворцов стил в центъра на руския град.От прозорците му се открива гледка към т.нар. Казански Кремъл, Кул Шариф, кулата Сююмбике и манастира "Богородица".

По данни на медията, имотът принадлежи на архитекта Леонид Горник, който е проектирал сградата, в която се намира апартаментът, както и Двореца на земеделците.

В град Екатеринбург се намира вторият най-съкп към момента апартамент извън Москва, като неговата цена е 250 милиона рубли (около 3,3 млн. долара).Това е двуетажен мезонет в кулата "Исет" срещу Елцин Център, с площ от 456 квадратни метра и тавани с височина четири метра.Четиристайният апартамент се продава "на груб строеж".