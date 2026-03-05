От 23 март спира работа един от най-големите заводи за акумулатори в България - "Елхим-Искра" в Пазарджик. Това става ясно от уведомление на дружеството, за чиито амбиции да предлага произведени у нас решения за съхранение на енергия сме писали през последните години.

Решението е взето от Съвета на директорите вчера и предвижда прекратяването на трудовите правоотношения на работниците и служителите, които към края на миналата година са били около 200.

От "Елхим-Искра" посочват множество фактори за създалата се ситуация. На първо място финансово-икономическото положение на дружеството е влошено от загуба на пазари в Италия и Германия, където има продължителен спад в индустриалното производство.

Войната в Украйна и санкциите пък затварят вратата към "най-рентабилните пазари за дружеството в страните от ОНД".

Проблеми създават "липсата на реален компенсационен механизъм за държавна подкрепа за небитовите крайни потребители", високата цена на суровините, административният ръст на минималната заплата и липсата на кадри.

В същото време се отчита "появата на производители от Турция, Китай, Индия, които имат значително по-ниски разходи за труд и енергия и предлагат по-конкурентни цени".

Сега ръководството на дружеството, което е част от "Стара Планина Холд", разработва стратегия за преструктуриране.

А можеше да е различно

"Елхим-Искра" е създадена през 1960 г. като производител на оловно-киселини акумулаторни батерии за леки и товарни автомобили, селскостопански и пътностроителни машини, железопътен транспорт, за резервно захранване на телекомуникационни централи, подстанции и т.н. Дружеството е познато на пазара в ЕС, Азия и Северна Африка.

От 2021 г. "Елхим-Искра" започна проект за модулни решения за съхранение на енергия и захранване, като се включиха и специалисти от Техническия университет.

Плановете бяха бизнесът и домакинствата у нас, а след това и в Европа да получат бързо евтина и надеждна система от батерия, комутационни апарати, трансформатори, преобразуватели и друго оборудване, събрани в един контейнер.

През 2024 г. "Елхим-Искра" създаде ново съвместно дружество с китайски производител, като целта беше двете фирми да обединят своето ноу-хау - съответно в оловно-киселинните и в литиевите батерии. От пазарджишката компания тогава коментираха, че вече има интерес и запитвания от страна на бизнеса.

Междувременно обаче финансовите показатели започнаха да се влошават, като за 2024 г. се отчита съществено намаление на приходите за сметка на растяща загуба. Миналата година затвърди тази тенденция, като "Елхим-Искра" беше с над 1 млн. лева "на червено" според неокончателните данни.