Околната среда никога не е била от голямо значение за правителството на Виктор Орбан през 15-те му години на власт. Само два месеца преди общите избори в Унгария на 12 април обаче, тя може да се превърне в пасив, пише Balkan Insight.

Местните жители на Год, живописен град на около 30 километра от Будапеща на брега на Дунав, отдавна се оплакват от химически вещества, открити в кладенците им, мистериозна бяла пяна във водата, високо шумово замърсяване и черен прах, висящ около огромната фабрика за батерии на Samsung SDI. Сайтът за разследващи новини Atlatszo и други редовно съобщават за проблеми с околната среда и безопасността на труда във и около фабриката, но с малък ефект.

Самият град е дълбоко разделен по въпроса, като повечето жители са или апатични, или са се примирили с факта, че не могат да направят нищо срещу гигант като Samsung. Но досега не беше известно, че самото унгарско правителство е наясно с екологичните проблеми около фабриката, като един министър от кабинета дори я нарече "неприемлив политически риск".

В крайна сметка обаче кабинетът на Орбан се сговори с дъщерното дружество за производство на батерии на южнокорейската мултинационална компания, за да замете всички проблеми под килима. "Вярвам, че това може да се превърне във важна тема на кампанията", смята Жужа Боднар, журналистка за Atlatszo и жителка на Бог, известна с отразяването на нарушенията на екологичното законодателство в завода на Samsung SDI от 2018 г. нататък.

Заглушаване на критиците Политическият аспект на скандала беше разкрит в задълбочено разследване, публикувано от независимия новинарски сайт Telex на 9 февруари, базирано на огромно количество вътрешни документи и доклади, които разкриха нови шокиращи подробности за дейността на Samsung SDI в Бог. Работниците във фабриката редовно са били изложени на канцерогенни химикали в концентрации, надвишаващи здравословните граници, понякога с 500 процента.

Компанията е била глобена 60 пъти, но ръководството очевидно не е успяло да се справи с корена на проблемите. Голяма част от проблемите могат да бъдат проследени до факта, че фабриката първоначално е била построена за производство на телевизионни панели до 2014 г., като по-късно е била ремонтирана и разширена, за да се превърне във фабрика за батерии през 2016 г.

Някои критици подозират, че цялостният ремонт е бил счетен за твърде скъп по това време, така че ръководството е избрало по-евтини, импровизирани решения.

"Фабриката на Samsung в Унгария произвежда литиево-йонни батерии, базирани на така наречената никел-кобалт-манганова технология", казва Гергели Симон от Greenpeace Унгария пред BIRN.

"Тези материали представляват сериозни рискове за здравето: праховете от никелови и кобалтови съединения, използвани в завода, са канцерогенни при вдишване; разтворителят NMP (N-метил-2-пиролидон) е класифициран в ЕС като "може да увреди нероденото дете"." "Самата технология включва опасни вещества, така че ключовият въпрос е дали компанията наистина прави всичко възможно, за да защити своите работници", казва той.

Източник: iStock

Фотографските доказателства, предоставени от Telex, предполагат, че Samsung SDI не е била прекалено защитнически настроена към персонала си, като работниците във фабриката са показани с прости маски, но без подходящо защитно облекло.

Самата Samsung SDI е докладвала за някои от най-тежките случаи на отравяне на унгарския орган по безопасност на труда, но е направила малко, за да се справи с дългогодишните проблеми, освен да плаща случайни глоби. Въз основа на изтеклите документи Telex съобщи, че "вътрешният кръг" на Орбан е бил информиран през 2022 г., че ситуацията е много по-лоша, отколкото Samsung SDI е признавала.

В светлината на това правителството е започнало тайна операция от службите за сигурност, за да оцени истинското ниво на токсично излагане - и констатациите са били тревожни. На заседание на кабинета през пролетта на 2023 г. Антал Роган, главният консултант по въпросите на външните работи на Орбан, който отговаря и за разузнавателните служби, нарече Samsung SDI "неприемлив политически риск" и пледира за затварянето на фабриката.

Но други, като министъра на външните работи и търговията Петер Сиярто, защитиха компанията и предупредиха, че затварянето на фабриката ще навреди на репутацията на Унгария като надеждна дестинация за азиатските компании.

"Мисля, че правителството обмисля тези рискове от доста време", коментира журналистът от Atlatszo Боднар пред BIRN.

"Но в крайна сметка те се страхуваха, че Samsung в крайна сметка ще си тръгне поради недостиг на работна ръка в Унгария. В замяна те наистина направиха на компанията всякакви отстъпки."

Изтекли вътрешни документи показват, че Samsung SDI е била уведомена за нарастващите опасения на върха на правителството. Тя се е опитала да се справи с проблемите чрез лобиране и нови обещания за отстраняване на проблемите с безопасността на труда, като например инсталирането на отдавна отлагана вентилационна система за намаляване на токсичните емисии в смесителния цех на фабриката.

В крайна сметка Samsung SDI остана до голяма степен невредима от започнатото от правителството разследване на дейността ѝ във фабриката. Глобите за нарушения на безопасността на труда бяха увеличени от нищожните 10 милиона форинта (около 26 500 евро) на 100 милиона форинта - незначителни суми в сравнение със 133-те милиарда форинта, които правителството отпусна на компанията само миналата година за разширяване на фабриката.

Samsung SDI управлява една от най-големите фабрики в Унгария, в която работят над 3000 души, някои от които са гостуващи работници, докарани в страната. И все пак това не беше краят на историята. Вместо да стигне до същината на всички проблеми и да ги реши, Samsung SDI, според съобщенията, избра да се опита да спре критиките.

Нов кръг от документи, публикувани от Telex на 12 февруари, разкри, че Samsung SDI е поискала от правителството през 2024 г. дали журналисти от разследващото издание Atlatszo, което редовно е докладвало за нарушения на екологичните норми във фабриката, могат по някакъв начин да бъдат "ограничени или спрени".

Samsung SDI е била уверена от своите лобисти, че Службата за защита на суверенитета - орган, създаден от правителството през 2024 г. за наблюдение и разследване на чуждестранна намеса в политиката, но който се използва за ефективно заглушаване на критиците на правителството - ще разгледа чуждестранното финансиране на Atlatszo.

Подобни разследвания са прелюдия към опити за затваряне на медии и организации на гражданското общество. Няколко месеца по-късно SPO наистина започна разследване срещу Atlatszo. То установи, че изданието "се занимава с дейности, насочени към повлияване на процесите на вземане на държавни и социални решения, използвайки чуждестранно финансиране, и по този начин причинява сериозни политически, икономически и социални вреди на Унгария".

В крайна сметка докладът не доведе до затварянето на новинарския сайт. Както Samsung SDI, така и унгарският външен министър Петер Сиярто отрекоха твърденията на Telex за нарушаване на законите за опазване на околната среда или безопасността на труда или за опит за заглушаване на медиите. И двете партии заплашиха да съдят Telex.

Виждайки възможност два месеца преди общите избори на 12 април, лидерът на опозицията Петер Мадяр обвини правителството, че е изложило на риск здравето на "десетки хиляди" и обеща да държи скандала в центъра на кампанията си.

Неговата партия "Тиса", която в момента води пред "Фидес" с 8-10 процентни пункта в анкетите, също обеща да преразгледа всички лицензи за фабрики за батерии в страната, ако спечели изборите.

Секретност навсякъде

Samsung SDI е известна със своята много затворена корпоративна политика, като почти не комуникира нито с медиите, нито с местната общност. Секретността може отчасти да се обясни с чувствителния характер на технологията ѝ. Левенте Палос, бивш унгарски дипломат, командирован в Южна Корея, заяви пред BIRN, че технологията за батерии на Samsung SDI се счита за национален актив за сигурност.

Унгарските инженери обикновено се държат далеч от изследванията и компанията е изключително защитна по отношение на своите процеси, добавя той. В Южна Корея е имало и фабрични инциденти, отбелязва Палос, но през последните години синдикатите и екологичните наблюдатели там са се засилили. В Унгария обаче компанията се възползва от липсата на силни синдикати и строги разпоредби.

"Samsung е институция в Южна Корея: майките често казват, че биха искали дъщеря им да се омъжи за лекар, адвокат или служител на Samsung.

Така се държат, когато отиват и в чужбина", обяснява Палос. Журналистката от Atlatszo Боднар потвърждава това:

"Изпратих много запитвания през пресата до Samsung. Те никога не отговориха, дори не посещават местните форуми." Може би, предполага тя, компанията не чувства нужда.

Така или иначе ЕС подкрепя тези южнокорейски компании в опит да ограничи китайската конкуренция на своя пазар, добавя тя. Но експертите отбелязват, че не е даденост южнокорейска компания да потъпче законите за околната среда и да игнорира разпоредбите, дори в Централна Европа - много зависи от разпоредбите, контрола и прилагането на страната.

Друга южнокорейска компания, LG - която в момента управлява най-голямата европейска фабрика за батерии във Вроцлав, Полша, с 10 000 служители - изглежда много по-съобразена с екологичните разпоредби.

Досега не са възникнали големи скандали със замърсяването. Местните жители също имат глас: съпротивата на жителите, които се опасяваха от замърсяване, принуди компанията да премести планирания си завод за рециклиране от Злотория в Буковице. Очаква се съоръжението да преработва до 7000 тона дефектни батерии и модули годишно от близката гигафабрика на LG.

Критиците в Полша по-скоро посочват парадокса на компания, произвеждаща нискоемисионни батерии за електрически превозни средства, използваща все още силно изразения енергиен микс на Полша, което повдига въпроси относно истинския въглероден отпечатък на индустрията.

Възможно въздействие върху изборите

Има известна ирония, че самопровъзгласило се за "суверенистко" правителство като това на Орбан танцува под звуците на чуждестранна мултинационална компания. "Забавно е, че бяхме обвинени, че сме на чуждестранна заплата", казва журналистът от Atlatszo Боднар.

"Но всъщност правителството очевидно обслужваше интересите на чуждестранни компании." Но някои поставят под въпрос действителното въздействие, което този скандал ще окаже върху предстоящите избори през април.

Политологът Андреа Сабо, заместник-директор на Института за политически науки в Будапеща, казва: "Производството на батерии има много ниска подкрепа сред унгарското население, дори сред избирателите на Фидес.

Твърдите поддръжници на Орбан няма да се обезкуражат от тези разкрития, които бързо ще отхвърлят като фалшиви новини."

"Историята може да засегне все още нерешилите се избиратели, но не я виждам като нещо, което да промени играта", добавя тя. Сабо обаче посочва, че не е виждала толкова слаба предизборна кампания от Фидес от 2006 г. Партията е предимно в дефанзивна позиция от миналия ноември, а случаят със Samsung SDI само задълбочава съществуващите ѝ проблеми, принуждавайки ключови служители като външния министър да заемат дефанзивна позиция и да се ангажират с контрол на щетите.

Още по-показателно е, че Орбан току-що е избрал двама министри (извън себе си), които да водят кампанията. "Не сме виждали това преди - Орбан вече не е "чудотворното оръжие"", казва Сабо. Няма да помогне и фактът, че и двамата мъже сега са замесени в скандал - Сиярто със Samsung SDI, а министърът на транспорта Янош Лазар, след като той предложи ромските работници да бъдат натоварени с почистването на мръсни тоалетни в унгарските влакове.