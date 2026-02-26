Мащабни енергийни проекти на обща стойност около €1,5 милиарда предстои да бъдат разработени и реализирани в Украйна в рамките на партньорство между гръцкия гигант Terna и украинската държавна компания Ukrhydroenergo. Сътрудничеството между двете страни вече навлиза във фаза на практическа подготовка и техническо узряване на конкретни инвестиции.

Миналата седмица в Киев беше подписан Изпълнителен документ за поверителност, който дава на Terna достъп до ключови технически, финансови и оперативни данни по проектите. Документът бе подписан от изпълнителния директор "Международно развитие" на Terna Статис Нацис и главния изпълнителен директор на Ukrhydroenergo Богдан Сухецки и отваря пътя за последваща оценка, развитие и реализация на съвместните инициативи.

В първата фаза фокусът е върху помпено-акумулиращата електроцентрала "Днестър" с инсталирана мощност 1 263 MW, както и върху разработването на нов помпено-акумулиращ проект с капацитет 220 MW. И двата обекта са разположени в Западна Украйна. Паралелно се анализират и допълнителни възможности за хидроенергийни и помпено-акумулиращи мощности, част от по-широката стратегия за укрепване на енергийната устойчивост на страната.

Значението на проектите се засилва на фона на продължаващия военен конфликт в Украйна. Тяхната реализация засяга ключова енергийна инфраструктура с дългосрочна роля за стабилността на електроенергийната система и за следвоенното възстановяване.

По време на церемонията по подписването онлайн участие взе и заместник-министърът на външните работи на Гърция Харис Теохарис, който подчерта значението на енергийното сътрудничество между Гърция и Украйна и устойчивата подкрепа на Атина за усилията на Киев за възстановяване и укрепване на критичната инфраструктура.