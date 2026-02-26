Времето започна да се стопля и ако планирате пътуване до Барселона тази година, подгответе се за по-различна сметка в хотела. Градът на Гауди реши, че чужденците с куфари са идеалният инвеститор и ще плащат до 15 евро на вечер от 1-ви април. И това не е шега.

Каталунските власти предприеха тази стъпка в битката срещу ограничаването на броя на посетителите и под напрежението от бурните протести на местните. Така туристическата такса от сряда стана една от най-високите в цяла Европа, а с натрупаната сума ще се подпомогне финансирането на достъпни жилища.

За сравнение, само допреди година таксите в града бяха около 6 евро, но от април гостите ще трябва да плащат между 10 и 15 евро в зависимост от категорията на хотела. Градът е решил да "отхапе" от 2,5 до към 4 евро, или 25% от тази сума, за да ги превърне в бетон и тухли за достъпни жилища. Това е опит да се укротят непосилните наеми в центъра на каталунската столица. Останалата част от сумата ще помогне на Фонд за насърчаване на туризма, който пък ще спомогне стимулирането на туристическата сфера в града.

Всяка година Барселона е посещавана от близо 16 милиона туристи. Основното притеснение на бизнеса е, че новата секира в цените може да пречупи гръбнака на тази невероятна статистика. Това е една от четирите водещи дестинации в света за конгресен туризъм, но престижният статус може би няма да послужи като щит.

Според данните на водещата търсачка за ваканционни имоти и апартаменти под наем Holidu за миналата година Барселона заемаше 11-място в континента по размер на туристическите налози. Тогава лидерът Амстердам буквално обираше гостите с рекордните 18,45 евро на ден. Тази сума накара мнозина да се замислят дали да не сменят каналите на Нидерландия със слънцето на Испания. Но с новите правила Барселона се изстрелва нагоре в "класацията" и започва да диша във врата на най-скъпите места.

Увеличението постепенно ще засегне и останалата част на Каталуния. Данъкът ще се увеличава прогресивно от 1 април 2026 г. до 31 март 2027 г. в целия регион. Максималната ставка в другите околни градове ще бъде 4,50 евро, а в края на периода ще бъде увеличена до 6 евро на нощувка.