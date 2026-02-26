Турция е постигнала предварително споразумение за осигуряване на финансиране от 6,75 милиарда долара за дългоочаквания железопътен проект, който ще пресече Босфора. Това обяви турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу, цитиран от Daily Sabah.

Сделката е договорена с шест международни финансови институции, сред които Световната банка, Азиатската банка за инвестиции в инфраструктура, Азиатската банка за развитие, Ислямската банка за развитие, Европейската банка за възстановяване и развитие и Фонда за международно развитие на ОПЕК.

"Силният интерес, проявен от международните финансови институции, е най-ясният показател за доверие в железопътната визия на Турция", заяви Уралоглу, подчертавайки, че връзката ще бъде "най-големият външно финансиран железопътен проект" на страната.

Източник: iStock

Уралоглу заяви, че целта е да завършат тръжната процедура през тази година, да предадат обекта и да започнат работата.

Известен като проект "Северен железопътен прелез", той ще създаде нова железопътна линия с висок капацитет за укрепване на товарните и пътническите връзки между Азия и Европа. Двурелсовата електрифицирана линия с дължина около 126 километра (78,29 мили) има за цел да облекчи задръстванията в Истанбул, да свърже двете летища на града с националната железопътна мрежа и да засили ролята на Турция в трансконтиненталната логистика.

Проектът ще обхване коридора Гебзе-Сабиха Гьокчен-мост Явуз Султан Селим-летище Истанбул-Халкалъ. Той ще свърже Чайърова с летище Сабиха Гьокчен от азиатската страна на Истанбул и ще се простира до летище Истанбул и Чаталджа от европейската страна през моста Явуз Султан Селим. От Чаталджа тя ще се интегрира с високоскоростната железопътна линия Халкалъ-Черкезкьой, която в момента е в процес на изграждане.

"Нова ера в логистиката"

Уралоглу заяви, че проектът ще облекчи пътническия и товарния трафик по линията Мармарай, като същевременно ще свърже директно летище Истанбул и летище Сабиха Гьокчен с железопътен транспорт за първи път. Мармарай е първата в света подводна железопътна връзка между два континента. Открит през 2013 г., той превозва пътници на метрото и обслужва товарни влакове.

Висящият мост Явуз Султан Селим е един от най-дългите и най-широките по рода си в света. Той е известен и като третият мост, пресичащ Босфора, построен за около 3 милиарда долара и открит в края на август 2016 г.

Два други моста, свързващи европейската и азиатската страна на Истанбул, са Мостът на мъчениците на 15 юли, известен преди като Босфорския мост, и мостът Фатих Султан Мехмет, открит съответно през 1973 г. и 1988 г.

Твърди се, че новата железопътна линия ще включва 44 тунела с обща дължина 59,1 километра и 42 моста с дължина 22,4 километра. Уралоглу заяви, че проектът значително ще увеличи капацитета на железопътния транспорт на Турция между Азия и Европа.

След завършването си се очаква линията да превозва 33 милиона пътници и 30 милиона тона товари годишно, което отбелязва това, което Уралоглу определи като началото на "нова ера в логистиката".