Руското правителство ще повиши тарифите за товарни превози на Руските железници (РЖД) с 1% от 1 март. Това е ход, целящ да укрепи компанията, бореща се с намаляващия трафик и нарастващия дълг. Държавният железопътен оператор се бори с рязък спад в обема на товарите през последните години, като компанията загуби 14% от товарните превози след нахлуването в Украйна, пише The Moscow Times.

РЖД е натрупала 4 трилиона рубли (52 милиарда долара) дълг и е регистрирала първата си нетна загуба от пандемията миналата година. Правителствената заповед, подписана в понеделник от премиера Михаил Мишустин, въвежда "коефициент на повишаване" за всички товародатели, описан като необходим "за финансиране на мерки, компенсиращи разходите, свързани с осигуряване на сигурността на транспорта".

РЖД поиска 200 милиарда рубли (2,6 милиарда долара) спешна подкрепа от Фонда за национално богатство в края на миналата година за покриване на финансови дефицити и дългови задължения, но Министерството на финансите отпусна само 65 милиарда рубли (845 милиона долара).

Сергей Алексашенко, старши сътрудник в NEST Center в Лондон, нарече РЖД "ефективно банкрутирал" и каза, че не може да се измъкне от дълга си без външна подкрепа. Изчисленията на Reuters показват, че увеличението на митата се очаква да генерира 22,3 милиарда рубли (290 милиона долара) допълнителни приходи за РЖД.

Компанията, която отчете нетна загуба от 4,4 милиарда рубли (57 милиона долара) през първите девет месеца на 2025 г., изпрати някои служители в неплатен отпуск и започна да съкращава персонал през октомври.

РЖД планира да намали инвестиционната си програма с една четвърт тази година, за да балансира финансите. Разходите за строителство и закупуване на вагони и локомотиви ще паднат до 713,6 милиарда рубли (9,3 милиарда долара) от 890,9 милиарда (11,6 милиарда долара) миналата година и 1,5 трилиона (19,5 милиарда долара) през 2024 г.

Правителството също подготвя по-широк пакет от помощи на стойност 1,3 трилиона рубли (16,9 милиарда долара), който включва преструктуриране на дълга и продажба на активи. На РЖД е наредено да продаде 62-етажен небостъргач в московския бизнес район Москва Сити, който закупи през 2024 г. за 193,1 милиарда рубли (2,5 милиарда долара), както и сградата на гара Рижски в Москва.