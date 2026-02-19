eBay се договори да придобие популярното приложение за търговия с употребявани дрехи Depop. Сделката между гиганта в онлайн търговията и досегашния собственик Etsy е изцяло кешова и се очаква да бъде финализирана до средата на тази година, след като беше единодушно одобрена от съветите на директорите на двете компании.

Основана в Лондон през 2011 г., Depop се превърна в една от най-бързо развиващите се платформи за препродажба на модни артикули в САЩ. Към 31 декември 2025 г. тя разполага със 7 милиона активни купувачи, почти 90% от които са на възраст под 34 години, както и над 3 милиона активни продавачи.

Именно тази демография е ключова за стратегията на eBay: компанията, която е на повече от 30 години, залага на придобиването, за да привлече по-млада аудитория в нарастващия пазар на "рекомерс". Търговията с употребявани дрехи вече е една от "най-бързо развиващите се" категории за eBay, заяви главният изпълнителен директор Джейми Яноне, добавяйки, че Depop ще може да се възползва от мащаба и операционните възможности на платформата.

Depop ще запази името и брандинга си.

Обявяването на сделката съвпадна с публикуването на финансовите резултати на eBay за 2025 г., които показаха приходи от 11,1 милиарда долара — ръст от 8% на годишна база.

За Etsy продажбата е поредната стъпка встрани от стратегията, следвана допреди няколко години. През 2021 г. компанията плати 1,6 милиарда долара за Depop като част от амбицията си да изгради свой House of Brands и да се конкурира с гиганти като Amazon, придобивайки редица онлайн платформи.

Това явно не сработи. През 2023 г. Etsy продаде на загуба Elo7 — бразилски аналог на платформата, купен за 217 милиона долара, а миналата година обяви продажбата и на Reverb, сайт за музикална апаратура, придобит през 2019 г.

"Продажбата на Depop ни позволява да се съсредоточим изцяло върху развитието на основната ни платформа по начините, които имат най-голямо значение за нашите купувачи и продавачи", заяви главният изпълнителен директор на Etsy Крути Пател Гоял. Приходите от сделката ще бъдат използвани за общи корпоративни цели.

Платформата на Etsy, известна с фокуса си върху ръчно изработени и нишови стоки, процъфтя по времето на пандемията, но през последните години се сблъсква с намаляващо търсене и засилена конкуренция — включително от китайски платформи като Temu и Shein, които привличат потребителите с ниски цени и бърза доставка.

Пазарите реагираха позитивно на новините: акциите на Etsy поскъпнаха с близо 15%, а тези на eBay — с около 6,5%.