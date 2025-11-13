148 105 употребявани автомобила с голям риск от проблеми не е допуснала най-голямата платформа за покупка и продажба на употребявани коли в Европа Carvago. Основана в Чехия, тя пласира по над 50 000 употребявани возила годишно, а оборотът ѝ през миналата година е 1 милиард евро.

Традиционно платформата предлага CarAudit - детайлна техническа инспекция на конкретни автомобили, поръчани от клиентите. От 2024 г. обаче функционира Carvago Blacklist, чрез която се филтрират цели серии модели, специфични двигатели или типове трансмисии, известни с фабрични дефекти и фатални повреди, въз основа на дългосрочни данни.

Експертите на Carvago ги считат за толкова рискови, че ги премахват превантивно от платформата. Данните идват от базата с проведени технически прегледи, рекламациите, получени през гаранционния период и други надеждни източници. Говорим за риск от сериозни повреди, чиито ремонти са изключително скъпи и често достигат хиляди или дори десетки хиляди евро.

"Дори да бъдем много консервативни в оценката на спестените разходи и да предположим повреда само при един от пет автомобила от черния списък, със средна цена на ремонт 1500 евро, излиза, че за година сме предпазили клиентите си от риск от ремонти на стойност 44,4 милиона евро", каза пред Economica.net Влад Йон, мениджър на Carvago за Румъния.

Това са моделите, чиито модификации най-често се оказват в черния списък:

Ford Focus

Opel Insignia

Peugeot 208

Peugeot 2008

Fiat 500

Citroen C3

Peugeot 308

Range Rover Evoque

Opel Corsa

Nissan Qashqai

Например, при лидера в негативната класация третата генерация на еднолитровия EcoBoost двигател се смята за особено проблемна и се препоръчва следващата.