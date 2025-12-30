Турция трябва да бъде включена в автоматичното определение "Произведено в ЕС" в предстоящите автомобилни разпоредби на Европейската комисия Made in EU, за да се избегнат рисковете за инвестициите и износа. Това заяви ръководителят на асоциацията на автомобилната индустрия на страната, цитиран от Daily Sabah.

Експертът нарича въпроса стратегическа необходимост за сектора и по-широката икономика. Изявлението идва в момент, когато Европейският съюз преустройва своя преход към електрически превозни средства. Миналата седмица блокът отмени ефективната забрана за нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г., преминавайки от цел за намаляване на емисиите от 100% към цел от 90%.

Съгласно новото предложение, производителите могат да компенсират оставащите емисии, като използват нисковъглеродна "зелена стомана", произведена в рамките на съюза. Преразглеждането бележи най-голямото отстъпление на блока от зелените му политики през последните години и дойде след натиск от автомобилния сектор в региона.

Ченгиз Еролду, председател на Асоциацията на производителите на автомобили (OSD), коментира, че работата на Европейската комисия по класификация "Произведено в ЕС" може да представлява значителни рискове за Турция, освен ако страната не бъде изрично включена. Автомобилната индустрия на страната има производствен капацитет от над 2 милиона превозни средства и е произвела около 1,4 милиона бройки през последните 12 месеца, като над 60% от износа отива за ЕС в рамките на митническия съюз, според данни на OSD.

Източник: You Tube

Секторът генерира близо 40 милиарда долара годишни приходи от износ, което представлява приблизително една шеста от общия износ на Турция. Съгласно предложението от миналата седмица, целите на ЕС ще се изместят към 90% намаление на емисиите на CO2 от нивата от 2021 г., вместо настоящите правила, според които всички нови автомобили и микробуси от 2035 г. имат нулеви емисии.

Автомобилните производители ще трябва да компенсират останалите емисии, като използват нисковъглеродна стомана, произведена в ЕС, и синтетични електронни горива или нехранителни биогорива, като селскостопански отпадъци и използвано олио за готвене. Планът също така дава на автомобилните производители тригодишен период от 2030 до 2032 г., за да намалят емисиите на CO2 от автомобилите с 55% спрямо нивата от 2021 г., докато целта за 2030 г. за микробусите ще бъде облекчена от 50% на 40%.

Еролду твърди, че се очаква комисията да въведе и специални финансови стимули за превозни средства, класифицирани като "Произведено в ЕС", което поражда опасения у производителите, работещи извън блока.

"От жизненоважно значение за икономиката на нашата страна е Турция да бъде включена и в това определение, което представлява голям риск за инвестиционната среда на страната ни и съществуващите инвестиции", отбелязва той.

"Като се има предвид статутът на Турция като партньор в митническия съюз, е изключително важно да бъде третирана равнопоставено с ЕС съгласно практиките "Произведено в ЕС" и да не бъде изключена от механизмите за стимулиране", коментира Еролду, наричайки промяната "стратегическа необходимост".

Междувременно от OSD заявиха, че Европейската комисия планира да отвори предложеното определение "Произведено в ЕС" за консултации на 28 януари.