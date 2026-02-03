Президентът на Ford за Европа Джим Баумбик призова Европейския съюз да гарантира, че планираната индустриална политика "Made in Europe" ще остане отворена за партньори като Турция и Великобритания, предупреждавайки, че изключването им ще отслаби производството в ЕС, съобщават световните медии.

Коментарите на Баумбик дойдоха, след като над 1100 изпълнителни директори и бизнес лидери подписаха съвместно изявление, публикувано в цяла Европа късно в неделя, в подкрепа на стратегията "Произведено в Европа", която ще даде приоритет на местно произведените продукти.

Очаква се Европейската комисия да предложи т. нар. Закон за индустриалния ускорител по-късно този месец като част от усилията за укрепване на европейската индустрия срещу по-евтиния внос, особено от Китай. Инициативата раздели държавите-членки на ЕС и индустриите.

Изявлението беше подписано съвместно от изпълнителни директори от широк кръг индустрии, включително производителите на стомана ArcelorMittal и Tata Steel, производителите на лекарства Novo Nordisk и Sanofi, производителите на гуми Continental, Michelin и Pirelli, авиокомпанията Air France KLM и френската комунална компания Engie.

"Канадският премиер Марк Карни е прав: тези, които не седят на масата сега, ще се окажат в менюто... Стоманата е неразривно свързана с това", заяви Мари Харони, главен изпълнителен директор на втория по големина производител на стомана в Европа Thyssenkrupp Steel Europe, друг подписал споразумението.

Източник: iStock

Производителите на автомобили обаче отсъстват от списъка, тъй като поради разпростиращите се глобални вериги за доставки, те са загрижени за това колко тясно ще бъде определението "Произведено в Европа".

"Ford подкрепя укрепването на индустриалната база на Европа, но планираните правила "Произведено в Европа" трябва да останат отворени за доверени партньори като Обединеното кралство и Турция", коментира Баумбик от Ford пред Reuters.

"Нашите европейски фабрики зависят от дълбоко интегрирани вериги за доставки в Обединеното кралство и Турция и изключването им би отслабило производството в самия ЕС."

Турция е един от най-големите производители на автомобили в Европа и е дом на производствени мощности на много от водещите световни доставчици на автомобили, пише Daily Sabah.

Регламентите за определението "Made in Europe" разделят страните от ЕС

В подписаната от съвместно членове статия, ръководителят на европейската промишленост Стефан Сежурн твърди, че Европа трябва да защити своите стратегически сектори.

"Без амбициозна, ефективна и прагматична индустриална политика европейската икономика е обречена да бъде просто площадка за своите конкуренти", пише той.

"Трябва веднъж завинаги да установим истинско европейско предпочитание в най-стратегическите ни сектори", казва френският член на Комисията.

Щефан Хартунг, главен изпълнителен директор на големия доставчик на автомобилни части Bosch, предупреди, че новите правила трябва "да се справят с проблемите с равните условия на конкуренция", а не да "компенсират конкурентните недостатъци".

Правителствата, включително това на Франция, подкрепят идеята за регламенти "Произведено в Европа". Но други, сред които Швеция и Чехия, предупреждават, че изискванията за "купуване на местно" биха могли да възпрат инвестициите, да повишат цените в държавните търгове и да навредят на конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб.

"Китайците имат "Произведено в Китай", американците имат "Купувай американско", а повечето други икономически сили имат подобни схеми, които дават предимство на собствените им стратегически активи. Така че защо не и ние?", пише Сежурн.

"Винаги, когато се използват европейски публични средства, те трябва да допринасят за европейското производство и качествени работни места."

Местното съдържание също заема централно място в преговорите за следващия бюджет на Европейската комисия за периода 2028-2034 г. Но главният изпълнителен директор на Mercedes-Benz Ола Каелениус заяви пред репортери, че изискванията за местно съдържание рискуват да повишат инфлацията и да свият пазара.