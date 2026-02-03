Капитализацията на гръцката млечна компания Kri Kri надхвърли €740 милиона, почти утроявайки стойността си спрямо €205 милиона през 2022-ра, пишат местни медии. Това превръща семейния бизнес на Панайотис Цинавос в един от най-печелившите "залози" на гръцкия пазар през последните години.

Под ръководството на Цинавос Kri Kri се трансформира от малка фабрика в Серес в лидер на гръцкото кисело мляко и сладолед. Основният двигател на растежа остава износът - компанията присъства на над 24 международни пазара, включително Великобритания, Италия, Балканите (в това число България) и Близкия изток.

Както Money.bg писа през август 2025-а, прогнозата за годината бе продажби над €300 милиона и стабилна финансова позиция, с отрицателен нетен дълг и инвестиции между €21 и 25 милиона. Първото тримесечие вече показа ръст на оборота с 20%, а резултатите за края на годината надхвърлят прогнозите - както по продажби, така и по капитализация.

Фондовият пазар също реагира положително на растежа: цената на акциите на Kri Kri достигна исторически рекорди от над €22, което я нарежда сред топ 35 на листваните дружества на Атинската фондова борса.

На фона на промени в хранителния сектор стратегията на Цинавос за експорт и стабилни финансови показатели продължава да носи резултати, оценени от пазара както в Гърция, така и на международни инвестиционни събития като "Greek Investment Day 2026" в Париж.