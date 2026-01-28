Сърбия прилага същия пенсионен модел като повечето европейски държави - Бисмарков модел, при който настоящите работещи финансират пенсионерите. Въпреки това нивото на доходите остава значително по-ниско. Почти всеки трети пенсионер живее на ръба на съществуването, показва анализ на RTS.

Диапазонът на пенсиите в страната варира в широк диапазон - от около 21 000 до над 255 000 динара (или приблизително €180-2 180) на месец. Максималната пенсия се получава само от 86 души, докато над 200 000 пенсионери взимат по-малко от минимално определеното по закон. Разликата е толкова голяма, че най-високата месечна пенсия се равнява на най-ниската годишна.

Много и комплексни проблеми

Проблемите в системата са комплексни: значителна част от пенсионерите, около 27%, получават минималната пенсия или по-малко (≈ €180/месец), като особено уязвими са получателите на семейни и земеделски пенсии, чиито осигурителни вноски в миналото са били различно регламентирани.

Земеделските пенсии са системно подценени, тъй като десетилетия земеделците са плащали данъци вместо социални вноски, а сега доходът им остава под жизнения минимум, въпреки формално изрядните им задължения.

Въпреки че структурата на системата е европейска, нивото на доходите е далеч по-ниско, а съотношението работещи-пенсионери от около 1,7 не позволява на системата да се издържа самостоятелно. Дефицитът в пенсионния фонд се покрива от държавния бюджет, което поставя под въпрос дългосрочната устойчивост.

Номиналният ръст на средната пенсия между 2020 и 2025 г. е двоен, но това не означава реално подобрение на стандарта заради високата инфлация, особено при храни и лекарства, подчертава N1. Допълнително бреме представляват разходите за здравеопазване, включително частни услуги и лекарства, които значително снижават реалния стандарт на живот на възрастните хора.

