Първото Hard Rock Cafe отвори врати в Сърбия, съобщава eKapija. Култовото заведение, което все още не присъства в България, се намира в Белград на площад "Република" 5. В обекта са изложени 18 автентични експоната от световна рок музика, включително най-продаваните плочи на Beatles и китара от групата Scorpions.

"Всички те са автентични китари, имаме екип от криминалисти, съхраняват се в строго контролирани условия, във витрини, особено сценичните костюми, и дори е позволено да останат следи от грим на някои места, за да бъдат автентични", заяви представителят на Hard Rock Cafe в Сърбия Александър Ерцеговчевич.

Той добави, че някои от експонатите и предметите са дарени от изпълнители или закупени на търгове от Hard Rock Cafe, а общата колекция на Hard Rock Cafe включва над 88 000 предмета на изкуството, китари, сценични костюми и други предмети.

Експозицията на експонатите се променя на всеки седем години.

Hard Rock Cafe е международна верига от тематични ресторанти, хотели и казина, която днес оперира в повече от 60 страни по света и е открита през 1971 година.