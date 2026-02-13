Отминалата 2025 г. оставя сериозни пукнатини в износа на гръцкия мрамор, пише naftemporiki. Най-големият пазар - Китай, вече не компенсира, а общият износ пада с над 6% по стойност и над 10% по обем. Стойности, които връщат сектора към нивата от 2015-2016 г. Това излага на показ структурните слабости на индустрията и ограничената й устойчивост към външни шокове, коментира изданието.

През първите 9 месеца на годината общият износ достига €219,1 милиона при 549,4 хил. тона, в сравнение с €234,5 милиона и 613,9 хил. тона през същия период на 2024 г. В този контекст е важно да се отбележи, че Гърция остава втори производител на мрамор в Европа, което показва, че проблемът не е липса на ресурси, а комбинация от зависимост от ключови пазари и структурни ограничения в индустрията.

Оновно предизвикателство - Китай

Най-голямото предизвикателство идва от Китай, където стойността на износа достига най-ниското си ниво от 11 години, а средната цена на тон пада до исторически минимум. Алтернативните пазари, като Алжир, Индия и Египет, отбелязват растеж, но купуват по-евтино и в по-малки количества.

Това увеличава риска от постепенно плъзгане към по-евтин и по-малко взискателен пазар, което може да обезцени гръцкия мрамор на глобално ниво.

Експортният профил показва ясна промяна: обработеният мрамор расте по стойност и средна цена, като Саудитска Арабия се откроява като водещ пазар. В същото време суровият мрамор остава доминиращ по обем, но с ниска стойностна плътност - през 2025 г. суровите продукти съставляват 73,8% от количеството, а обработените - 26,2%. Този модел показва ограничен капацитет за добавена стойност.

Стагнацията на общите обеми през последното десетилетие безспорно говори за структурни ограничения в производството и износа, смятат експерти. Без бърза промяна в стратегията гръцкият мрамор остава уязвим към външни шокове и рискува да загуби позицията си на качествен глобален доставчик, алармират те.