Русия през декември 2025 г. е изнесла общо 1,3 милиона тона селскостопански продукти за Китай на обща стойност над 1 милиард долара.

Така за първи в историята на наблюдението на показателя, е достигнат такъв финансов резултат. Например предишният месечен максимум на показателя е регистриран през октомври 2025 г. и е за около 812 милиона долара, по данни на федералния център "Агроекспорт", пише Интерфакс.

В стойностно изражение, петте хранителни продукта, начело на "списъка" за износ от Русия за Китай през декември 2025 г., включват: рапично олио (около 215 милиона долара), живи, пресни и охладени раци (над 159 милиона долара), ленено семе (над 74 милиона долара), риба сайда (около 65 милиона долара) и риба херинга (над 55 милиона долара).

Обемът на износа на хранителни продукти от Русия за втората по размер икономика в света, във физическо изражение също достигна нов максимум през декември.

Предишният рекорд беше поставен през септември 2023 г., когато Русия изпрати за Китай 1,14 милиона тона хранителни продукти за Китай.