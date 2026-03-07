До преди няколко години, всички си представяха лятната почивка само на (силно) слънце край морето, по възможност в хотел на "първа линия". През последните години обаче, поради екстремните горещини в Южноевропейските курорти и честите (горски) пожари, тенденцията се измества към по-северни дестинации.

Така терминът "coolcation" (прохладна ваканция) "нахлу" в речника на туристите. Затова Lenta.ru проучи как coolcation стана популярна и къде може да се намерят тези перфектни прохладни дестинации през лятото.

Още през юни 2025 г. Forbes написа, че тенденцията за "coolcation" вече не е нишова, подкрепяйки това с данни за нараснал брой резервации и търсения за почивки, особено от авиокомпании. Например, скандинавският авиопревозвач SAS съобщи през 2025 г., че 28% от европейците вече активно търсят дестинации с по-меки температури.

Източник: iStock

Така например, летните резервации от Испания, Италия и Франция за Северна Швеция, включително градовете Умео и Лулео, скочиха с 50-60%. Освен това, интересът към търсенето на уебсайта на SAS показа още по-голям скок - търсенията на полети от Франция до Скандинавия от май до август се увеличиха с 46%, а от Испания - с 28%.

По подобен начин се случват нещата и в премиум сегмента. В публикуваните от мрежата Virtuoso тенденции, се отбеляза 44% увеличение на летните пътувания до "хладни" дестинации в Северна Европа и Канада. Докато пътуванията до по-горещи курортни места като Гърция, както и туристическите посещения в Италия и Франция, намаляха напоследък през лятото.

В Северна Европа, особено в скандинавските страни Норвегия, Швеция и Исландия, туристите пътуват през лятото най-вече заради прохладата. Пътешествениците се стичат на посочените дестинации заради фиордите, горите и чистите езера. Много туристически компании вече правят туристически "пакети" с готови предложения.

Източник: iStock

"Със средни летни температури от 20-25 градуса по Целзий, Швеция стана популярна дестинация за предпочитащите по-хладно време през лятото. Северното местоположение на страната осигурява дълги дни с дневна светлина, чудесни за дейности на открито - независимо дали става въпрос за туризъм, или просто за време сред природата. Швеция се гордее с около 100 000 езера и незасегнати от промишлеността брегови линии, докато Стокхолм и Гьотеборг се гордеят с живописни градски плажове. Така че има доста голям потенциал за освежаващо плуване", се казва в уебсайта Visit Sweden. И всичко това без да "изгориш" на слънцето.

Туристите вече посетили скандинавски дестинации през лятото отбелязват, че ваканциите в Северните страни наистина предлагат повече дейности, което прави почивките там "по-наситени".

Пътешественичка, посетила Исландия, споделя в блога си, че "много хора мислят, че Исландия е монотонна, но това изобщо не е така. Там можете да отидете на плаж с черен пясък, да наблюдавате китове, да се разходите до водопад, да си направите пикник с изглед към вулкан, да яздите коне, да се къпете в горещи извори и др. Някак си северната природа е много успокояваща и релаксираща."

Тенденцията за "прохладна почивка" се отнася не само за дестинациите, но и за времето на ваканцията, уточняват от туристическия бранш. Например, бихте могли да отидете и в Португалия и Гърция, но в началото на май или края на септември, когато има по-комфортно като температури време. Този период се нарича междинен сезон. Интересът към почивките в такива периоди нараства, отчасти поради факта, че авиокомпаниите и хотелите предлагат благоприятни условия за резервация за тези кратки периоди.