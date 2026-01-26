Wizz Air UK - британското подразделение на нискотарифния превозвач, е подало документи в американското Министерство на транспорта за започване на редовни и чартърни полети до САЩ, съобщава Aero Time.

Искането за разрешение е от 23 януари и е важна стъпка към най-голямото до момента разширяване на бизнеса на авиокомпанията. Освен това е и сериозен обрат в нейната стратегия.

През 2022 г. Wizz Air поиска да превозва товари между САЩ и Европа, но след острата реакция на пилотски профсъюзи получи отказ. През 2024 г. изпълнителният директор Йозеф Варади заяви в прав текст следното в интервю за Aviation Business News: "Северният Атлантик е олигопол между три обединения. Това е костелив орех, а имаме толкова много други възможности - просто не се вълнувам от Северния Атлантик".

Действително, през годините е имало не един и два опита на нискотарифни превозвачи да се наложат при презокеанските полети, но резултатите е трудно да се нарекат успешни.

Очевидно за две години нещата са се променили. Wizz Air се отказа от някои от близкоизточните си маршрути и реорганизира полетите си. Освен това миналата година пристигнаха първите Airbus A321XLR - пътнически самолети, способни да прелетят по 8700 километра.

Могат ли да стигнат до САЩ? Wizz Air направиха проба през ноември 2025 г. - и то с премиера Виктор Орбан на борда. Той замина на посещение при Доналд Тръмп с голяма делегация, която просто нямаше как да се събере на борда на правителствения Dassault Falcon 7X.

Този полет показа и какви ще са най-големите предизвикателства при експлоатацията на теснофюзелажния A321XLR по маршрути до САЩ.

На теория самолетът не би трябвало да има проблем да излети от Будапеща и да стигне до Вашингтон, но на практика заради силните въздушни течения над Атлантика разходът на гориво се увеличава - до степен американската столица да е "на ръба" на радиуса на действие. Затова и самолетът на Орбан направи междинно кацане за дозареждане в Рейкявик.

На връщане пак поради теченията полетът може да бъде без прекъсване.

Ако Wizz Air летят към САЩ само от британски летища, вероятно няма да се налагат междинни кацания, но тепърва ще видим дали авиокомпанията ще опита да лети и от големите си хъбове в континентална Европа.