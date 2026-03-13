Унгарската група Videoton откри обновена производствена база на дъщерното си дружество "ВТ Булпласт" в Стара Загора с инвестиция от 2,12 млн. евро, съобщават от общината в града.

Обновената база е специализирана в производството на термопластични и термореактивни детайли и инструментална екипировка. Проектът обхваща цялостно реновиране на обща площ от 10 500 кв. м - производствени халета, офиси и паркинг зона. Целта е по-висока степен на автоматизация и оптимизация на производствените процеси.

Към момента заводът има капацитет да произвежда над 2000 вариации на детайли от термопластични пластмаси за продукти с индустриално и битово приложение, както и повече от 600 вида детайли от термореактивни пластмаси.

Сред клиентите са над 15 водещи световни компании, включително Legrand, Schneider и ABB. В производството са заети близо 200 души.

"Целта на обновената производствена база е оптимизация на производствения процес, което ще спомогне компанията да бъде конкурентоспособна на световния пазар", заяви изпълнителният директор на "ВТ ДЗУ" Йордан Стоянов. Той уточни, че инвестицията е изцяло със собствени средства.

Настоящият проект е част от по-мащабна инвестиционна програма на групата. Общите капиталовложения през последните години в производствена инфраструктура, модернизация на оборудването и реновиране на индустриалния парк в Стара Загора надхвърлят 11,5 млн. евро.

От тях 7,5 млн. евро са вложени през 2024 г. в ново високотехнологично производство за асемблиране на печатни платки. През предходната година бе реализирана и инвестиция от 2,4 млн. евро в завода за електроника на "ВЕАС България" - с финансовата подкрепа на Унгарската агенция за насърчаване на износа (HEPA) по проект "Стимулиране растежа на външните пазари".

"Видеотон България" обединява четири компании - "ВТ ДЗУ" АД, "ВЕАС България" ЕООД, "Видеотон Бългериан Холдингс" ЕООД и "ВТ Булпласт" ЕООД. Групата е наследник на "ДЗУ" - Стара Загора и е част от унгарската "Видеотон Холдингс" - един от водещите доставчици на услуги за производство на електроника в Европа.

Компанията има над 8500 служители, като 1300 от тях работят в Стара Загора.

От страна на местната власт заместник-кметът Светослав Колев, който представляваше кмета Живко Тодоров, посочи, че Община Стара Загора поддържа едни от най-ниските местни данъци и такси в страната и работи за изграждане на благоприятна бизнес среда. "Разширяването на вашата дейност е силен знак за доверие към икономическия потенциал на Стара Загора", каза той.