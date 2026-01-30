Wizz Air обяви, че от юли месец 2026 година на летище "Васил Левски" ще бъде базиран нов самолет A321neo. Това ще бъде осмият от флотилията на компанията в София, като стойността на инвестицията надвишава 100 милиона евро. Очаква се броят на пътниците на годишна база да се увеличи с половин милион.

По-малко от година по-рано излезе новината за седмия самолет на компанията в столицата.

Благодарение на новата машина Wizz Air обяви пет нови дестинации, включително две в Африка. Предвиждат се директни полети до Будапеща - четири дни в седмицата през лятото и ежедневни през зимата, както и до Палермо и Родос - три пъти седмично през цялата година. От София до Хургада, Египет, ще се лети през два от дните, а до Шарм ел-Шейх - през три, като билетите ще бъдат пуснати в продажба през февруари.

Източник: Wizz Air

Wizz Air официално потвърди и полетите до Корфу и Сантандер, които ще стартират по-късно през годината. Очаква се и нова връзка между Варна и Ларнака.

Според Андраш Сабо - директор "Развитие на маршрутната мрежа" в Wizz Air, новият самолет ще създаде 40 работни места, които ще увеличат общия брой на служителите на компанията в България до над 440 души, и ще позволи повишаване честотата на полетите до ключови дестинации.

Тази инвестиция присъединява столицата ни към градове като Лондон, Варшава, Будапеща, Букурещ и Рим, в които компанията има най-големи флотилии.

"София става една от най-големите бази на Wizz Air в Европа. Изобщо не беше лесно да докараме този капацитет тук, защото се състезаваме с много други дестинации", коментира Хесус Кабайеро - главен изпълнителен директор на СОФ Кънект.

Източник: Wizz Air

От компанията обясниха, че самолетите A321neo са последно поколение, като се смятат за най-чисти и екологични, а големият брой места - 239, ги доближава до мащаба на презокеанските полети.

Въпреки това Андраш Сабо отрече Wizz Air да планира стартирането на постоянен маршрут между Великобритания и САЩ на този етап, като уточни, че причината за появата на подобни новини е проучване на възможностите, свързани с чартъри за Световното първенство по футбол по-късно тази година.

Според данни на компанията Wizz Air е превозила над 31 милиона пътници от София и Варна до 60 дестинации за 20-те години, през които оперира на пазара. Само през миналата година броят им надвишава три милиона.