Цената на руския петрол сорт Urals, доставян до западното крайбрежие на Индия, достигна 98,93 долара за барел — най-високото ниво от момента, в който Москва пренасочи експорта си към Азия след инвазията в Украйна през 2022 г. Отстъпката спрямо световния еталон Brent се е свила до едва 4,80 долара на барел — най-тясната разлика от над четири месеца насам, пише Investing.com.

Рекордната цена е пряко следствие от продължаващия американско-израелски военен конфликт с Иран, навлязъл в третата си седмица. Ормузкият проток — през който преминава около 20% от световните дневни енергийни доставки, остава на практика затворен от 28 февруари.

В същото време Brent е поскъпнал с над 56% за последния месец, а петролът се търгува над 100 долара за барел: Brent около 105, а West Texas Intermediate наближава 100 долара.

От отстъпки към премиуми

Ценовата траектория на Urals е зашеметяваща. През януари сортът се търгуваше при около 49 долара за барел с отстъпка от около 10 долара под Brent. В началото на март търговците вече предлагаха Urals на Индия с премиум от 4 до 5 долара над Brent, безпрецедентен обрат, отбелязва "Ройтерс".

Катализатор за скока са две американски санкционни изключения. На 5 март Министерството на финансите на САЩ предостави на Индия 30-дневно освобождаване за закупуване на руски нефт, вече натоварен на танкери.

Седмица по-късно финансовият министър Скот Бесент обяви по-широк лиценз, позволяващ на всяка държава да купува руски нефт и петролни продукти, блокирани в морето — валиден до 11 април. Бесент описа мярката като "тясно насочена, краткосрочна" и уточни, че тя "не осигурява съществена финансова облага за руското правителство". Само седмици по-рано Вашингтон беше оказвал натиск върху Индия да спре вноса на руски нефт като условие за двустранна търговска сделка.

Индийските рафинерии Reliance Industries и Indian Oil реагираха мигновено, закупувайки около 30 милиона барела в дните след първото изключение. Доставките на руски суров петрол до Индия, Китай и Турция достигнаха 21,7 милиона барела за седмицата, приключила на 10 март.

Кризата се задълбочава

Успоредно с това напрежението в Персийския залив ескалира. На 13 март американски удари са поразили над 90 ирански военни обекта на остров Харг — коралов остров в северната част на залива, обработващ около 90% от иранския петролен износ. Президентът Тръмп заяви, че ударите са "унищожили напълно всички военни цели", но са пощадили петролната инфраструктура, като предупреди, че ще преразгледа позицията си, ако Иран продължи да блокира протока.

Иран отвърна, като обяви, че енергийната инфраструктура на страни, сътрудничещи на САЩ, може да станат мишена - макар вече многократно заплахата да се е материализирала. Последно в понеделник дрон удари нефтохимически комплекс на пристанището Фуджайра — единственият износен маршрут на ОАЕ, заобикалящ Ормуз. Резултатът беше пожар и спиране на товаренето.

Международната агенция по енергетика обяви координираното освобождаване на 400 милиона барела от стратегическите резерви на 32 членки — включително 172 милиона от американския стратегически резерв. Анализаторите обаче предупреждават, че мярката е недостатъчна.

Нийл Куилиъм от Chatham House я определи като "временна кръпка" и "рискована стратегия", а Робърт Рени от Westpac отбеляза, че руският нефт на вода може да замести едва четири-пет дни загубени доставки от Залива: "Помага, но не е панацея."