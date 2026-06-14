Когато чуете Чили, в съзнанието ви вероятно изплуват огромни мини за добив на мед и литий, изтънчени червени вина или безкрайни брегове. И да, страната отдавна е дом на всичко това.

Но има и една продукция, която генерира милиарди долари, изкупувана от Китай. Става дума за черешите - "червеното злато", както ги наричат вече някои.

Чили е най-големият износител на череши в света.

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Според Чилийската асоциация на износителите на плодове черешовата индустрия е дълбоко преплетена с азиатските пазари.

Асоциацията Frutas de Chile потвърждава, че между до 90% от целия износ на чилийски череши е насочен директно към китайския пазар. В Китай черешата не се смята само за плод, а символ на престиж, благополучие и семейно щастие.

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Тъй като сезонът на реколтата в Чили съвпада идеално с Китайската Нова година, червените кутии с чилийски череши се превърнаха в най-желания и скъп подарък. Цветът им в китайската култура се свързва именно с късмет и богатство.

А това от своя страна носи богатство на чилийските производители. Плодът е водещ в експорта и генерира над 2,5 милиарда долара годишно.

През сезон 2025/2026 г. са продадени около 112 милиона кашона (еквивалент на 5-килограмови кутии), което се равнява на над 560 000 метрични тона свеж плод, пишат местни медии.

"Черешов експрес"

За да се гарантира, че плодовете ще пристигнат свежи за празниците, чилийските износители и корабните компании организират специални директни морски маршрути, наречени Cherry Express . Те съкращават времето за пътуване от пристанищата в Чили до Китай до по-малко от месец.

Само по време на пиковите седмици около януари 2026 г. към Китай са отпътували над 26 800 контейнера с череши, пише изданието The Cherry Times.

Източник: GettyImages Чилийско пристанище в гр. Арика

Промишлеността от своя страна подкрепя повече от 100 000 сезонни работници.

Натиск върху цените

Поради свръхпредлагането и обемът на плодове, залели пазара наведнъж, цените в Китай тази година започват да падат. Освен това климатичните промени доведоха до по-топла зима в Чили, което измести беритбата със седмица по-рано.

Преди производителите са получавали до 7 долара на килограм, но през последния сезон цените на едро в определени седмици са паднали двойно до 3,5 долара, пише още The Cherry Times.

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Затова и различни асоциации и браншови синдикати се опитват да намалят зависимостта от Китай. Инвестира се все повече в маркетинг за разширяване на пазарите в САЩ, Виетнам, Индия и Европа.