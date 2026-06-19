Казусът с отнетия лиценз на компанията "ДаллБогг: Живот и Здраве" е безпрецедентен за европейския застрахователен пазар и ще покаже на практика как работят гаранционните схеми в ЕС при проблем със застраховател, развивал дейност в няколко държави членки. Това заяви заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, отговарящ за застрахователния надзор, Пламен Данаилов в интервю за Money.bg.

По думите му случаят засяга 6 европейски пазара, включително и българския, а случващото се е "безпрецедентно и без аналог в европейската история на застраховането".

"Ние сега ще видим как действа моторната директива по отношение на гаранционните схеми и изплащане на обезщетения на пострадали лица от застраховател от една държава членка, развиващ дейност в други държави членки. Такова събитие досега не се е случвало", коментира регулаторът.

Според него проблемите в дружеството са свързани както с лошо пазарно поведение, така и със сериозен капиталов недостиг. Той посочи, че КФН е установила недостиг към края на 2024 г., а впоследствие и още по-голям проблем към края на 2025 г. "Констатирахме вече един още по-голям капиталов недостиг, който се изразява в близо 280 милиона евро", заяви Данаилов.

По думите му констатациите на българския надзор са били подкрепени и от независима проверка на Европейския надзорен орган. "Европейският надзорен орган достигна до извода, че капиталовият недостиг, т.е. средствата, които не стигат на дружеството, т.е. пасивите превишават активите, е в сума между 550 и 640 милиона лева", каза още той.

Данаилов обясни, че капиталовият недостиг е бил един от основните критерии за отнемането на лиценза. Дружеството е представило краткосрочен план за възстановяване, но според КФН той е бил "очевидно неадекватен", тъй като не е съдържал количествено измерими показатели, чрез които да се проследи как ще бъде попълнена липсата на средства.

"Първият критерий, по който отнехме лиценза, е свързан с капиталовия недостиг", посочи заместник-председателят на КФН.

Евтини полици на цени под себестойност

Друг съществен проблем според регулатора е бил начинът, по който дружеството е продавало застраховки. Данаилов заяви, че са били издавани принудителни административни мерки, в които е констатирано, че застрахователят продава полици на цени под себестойност.

"Буквално можем да кажем — на дъмпингови цени за застраховките", каза той. Според него проблемът при подобно поведение е, че премиите не са достатъчни, за да покрият бъдещите задължения на дружеството. Това води до недостиг на технически резерви и до невъзможност за адекватно изплащане на щети.

Сигналите срещу дружеството също са нараснали рязко. По думите на регулатора, ако за цялата 2025 г. всички сигнали срещу застрахователи в КФН са били около 900, то само за първото тримесечие на следващата година те са били близо толкова, като почти всички са били свързани с дейността на "ДаллБогг: Живот и Здраве". "Последните няколко месеца жалбите, исканията и претенциите към застрахователя се увеличиха геометрично", заяви той.

Казусът има и сериозно трансгранично измерение, като проблеми с дружеството са били поставяни от надзорите в Полша, Румъния, Италия и Гърция. Причините са били свързани основно със сключени застраховки "Гражданска отговорност", забавено или липсващо обработване на претенции, както и изплащане на щети в много малки размери.

В даден момент общият брой полици на дружеството във всички държави членки е достигал около 1,5 млн., посочи още експертът. Той предупреди, че претенции по "Гражданска отговорност" могат да възникват за дълъг период, включително години след настъпването на събитието, особено при тежки случаи и съдебни процедури.

"Гражданската отговорност — претенции могат да се завеждат за дълъг период, а понякога и поради това, че има преди това други съдебни процедури, включително при смъртни случаи", каза той.

Правата на клиентите след отнетия лиценз

Въпреки тежкия казус Данаилов подчертава, че за клиентите на дружеството няма директни последици по вече сключените полици. Те остават валидни до изтичане на срока им, но "ДаллБогг: Живот и Здраве" вече не може да сключва нови застраховки.

"Застрахователното дружество продължава да обслужва полиците, които са сключени. Те са валидни до изтичане на срока им, така че клиентите могат да са спокойни, че имат валидна "Гражданска отговорност" или валидни полици за другите видове застраховки", обясни той.

При настъпване на щети претенциите трябва да се подават към квесторите. Когато става въпрос за "Гражданска отговорност" и дружеството няма възможност да изплати претенциите, те се насочват към Гаранционния фонд, който е крайният платец. При други видове застраховки обаче, ако в дружеството няма средства, претенциите може да не бъдат изплатени, а засегнатите лица ще трябва да търсят правата си в рамките на производството по несъстоятелност.

Данаилов казва още, че случаят далеч не е приключил. Предстоят последващи процедури, включително евентуално съдебно производство по несъстоятелност. Именно тогава ще стане ясно и какво е реалното качество на активите на дружеството.

"Качеството на активите, така както ние сме го установили, е крайно недостатъчно, за да покрият тези рискове, които те са поели като застраховка", заяви заместник-председателят на КФН.

Според него казусът е важен не само за България, но и за целия европейски застрахователен пазар, защото ще покаже доколко ефективно работи защитата на пострадалите лица при трансгранична дейност на застраховател.

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