Акциите на Intel скочиха с 10% в четвъртък, след като американският президент Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа Truth Social, че Apple се е съгласила да работи с компанията за проектиране и производство на чипове в САЩ.

"Глупави президенти подцениха нашата икономика и оставиха Тайван и други да откраднат нашите фабрики за полупроводници. Apple се съгласи да работи с Intel за проектиране и производство на своите чипове в Америка", написа Тръмп, цитиран от CNBC.

Книжата на Intel завършиха сесията с ръст от около 8,8%, а пазарната капитализация на компанията достигна 608,7 млрд. долара след увеличение от 464% през последните 12 месеца. Apple поскъпна с по-скромните 0,3% в извънборсовата търговия преди отварянето на пазарите.

Според Semafor обаче новината е изненадала дори част от ръководството на Intel. Източник на изданието посочва, че Intel и Apple от месеци водят преговори за договор за производство на чипове в САЩ, но не е ясно докъде са стигнали. Нито Intel, нито Apple са дали официален коментар по темата.

Yahoo Finance цитира по-ранна информация на Wall Street Journal, според която двете компании вече са постигнали предварително споразумение, по силата на което Intel ще произвежда чипове за iPhone.

Анализаторът на Bernstein Стейси Расгон коментира пред инвеститорите, че партньорството вероятно ще се ограничи до по-маловажни компоненти с по-нисък обем, тъй като Intel първо трябва да докаже възможностите си, преди да получи по-съществени поръчки.

Дългата история на Apple и Intel

Връзката между двете компании датира от 2005 г., когато Стив Джобс обяви на конференцията WWDC прехода на Mac от процесори PowerPC към чипове на Intel - рисковано решение, тъй като подобна смяна на архитектурата дотогава бе съсипвала конкуренти като Commodore и Atari.

Първите Mac компютри с Intel чипове излязоха само месеци по-късно. Партньорството продължи 15 години, но не без напрежение - Apple многократно изразяваше недоволство от прегряването и енергийната ефективност на чиповете на Intel, а първите слухове за преминаване към собствени ARM процесори се появиха още около 2011 г.

Същата година Apple задълбочи отношенията си с Intel, приемайки технологията Thunderbolt, но скоро след това поиска намаляване на енергийната консумация на чиповете.

През 2020 г. Apple официално скъса връзката, представяйки собствените си чипове Apple Silicon - ход, който сложи край на доставки за около 3,4 млрд. долара годишно за Intel.

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Освен с Apple, Intel разширява партньорствата си и с други технологични гиганти. Тръмп съобщи, че Nvidia вече е поела ангажимент да произвежда част от своите чипове чрез Intel, а Илон Мъск е договорил изграждането на TerraFab - най-голямата фабрика за чипове в света, разработена съвместно с екипа на Intel.

По-рано Information съобщи, че Intel ще произведе 3 милиона TPU процесора за Google, а Nvidia проучва възможността Intel да произвежда част от нейните чипове.

Миналата година администрацията на Тръмп придоби около 10% дял в Intel на стойност около 9 млрд. долара, който днес вече се оценява на около 67 млрд. долара. Самият Тръмп призна, че "е трябвало да поиска повече" дял в компанията, след като стойността на държавния пакет скочи рязко.

На фона на конфликта в Близкия изток и нестабилните доставни вериги, секторът на полупроводниците остава една от малкото устойчиви зони на пазара - индексът PHLX Semiconductor, обхващащ 30-те най-големи американски чип компании, е поскъпнал с 90% от началото на годината.