Първи спад в приходите от 10 години и рязко намаляване на броя на абонатите на платена телевизия у нас отчита в годишния си доклад Комисията за регулиране на съобщенията, внесен в КЗК за становище.

"Това се дължи на засилващия се интерес към интерактивни телевизионни услуги и OTT платформи, което води до постепенно изместване на част от потребителите от традиционните кабелни и сателитни услуги", пишат от КРС.

При приходите спадът е 1,4%, докато при абонатите е 4,1%, като единствено IPTV в рамките на пазарния сегмент е донесла повече пари през миналата година в сравнение с 2024-а. Популярността на кабелната и сателитната телевизия намалява сериозно.

Лидер на пазара на платена телевизия на дребно продължава да бъде Vivacom с 57,9% дял по брой абонати и 55,1% по приходи, но отбелязва спад съответно с 1,7 и 1,4 процентни пункта.

На второ място е A1 с 26,2% по брой абонати (намаление с 0,3 процентни пункта) и 31,7% по приходи (увеличение с 0,1 процентни пункта).

На трето място е наскоро навлязлото на този пазар Yettel с 3,3% по брой абонати и 1,3% по приходи, което представлява увеличение съответно с 1,8 и 1 процентни пункта. За телекома това е голямо постижение с оглед краткото време за достигане до Топ 3, а и факта, че услугата се предлага само чрез домашен интернет по мобилна свързаност.

Тази технология, която преди 4 години беше екзотика у нас, вече е втората най-използвана след оптичните мрежи - 23,3% я използват. Това дава възможност на Yettel вече да е и Топ 3 интернет доставчик у нас с 5,1% от абонатите и 5% от приходите при стабилен растеж от съответно 1% и 1,6%.

Fiber интернетът е пълновластен господар на пазара с 62,4% дял.

Водещ доставчик на интернет в България е Vivacom (37,4% от абонатите и 32,4% от приходите, спад и по двата показателя). На второ място с голям скок е A1 - 1,8% по-голям дял по абонати до 31,7% и 3,7% по-голям дял по приходи до 27,3%.

При мобилния интернет по абонати води Vivacom пред A1 и Yettel, докато подредбата по приходи е A1, Yettel, Vivacom.

Като цяло, ако при телевизията се вижда в най-добрия случай стагнация, при пазарите на пренос на данни и достъп до интернет продължават да растат и по абонати (13%), и по приходи (9,1%).

346 150 мобилни номера на потребители са били пренесени през 2025 г. Така лидерът по брой абонати A1 губи 0,6% до 35,9% дял, а тези на Vivacom и Yettel се увеличават с по 0,3% до съответно 33,1% и 31%. По приходи води Yettel пред Vivacom и A1.

Общата оценка на КЗК е, че се наблюдава конкуренция между участниците на пазарите на електронни съобщения, което е предпоставка за насърчаване на инвестициите и подобряване на пазарните условия в сектора.