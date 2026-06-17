Големият страх от петролната криза сякаш утихна, цената на горивата пада, а акциите по борсите се вдигат след прекратяването на огъня между САЩ и Иран, и отварянето на Ормузкия проток.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) излезе с нов доклад, в който свали прогнозите за потребление и предупреждава за огромен излишък на суров петрол догодина.

Според Агенцията войната е блокирала производството на петрол на над 14 милиона барела на ден.

Пълното възстановяване няма да е незабавно, тъй като пътят на корабите ще трябва да се изчисти от мините. Това може да отнеме и месеци. Веригите за доставки ще се нуждаят от време, за да се нормализират, пише в доклада.

По-малко търсене

Търсенето на петрол намалява, причинено от повишените цени и прекъсванията на доставките.

Прогнозира се, че то ще намалее с 1,1 милиона барела на ден на годишна база през 2026 г. Това представлява понижение от 700 хиляди барела на ден в сравнение с майския доклад.

От МАЕ казват още, че през 2027 г. ръстът в търсенето ще се възстанови до 2 милиона барела на ден. Като основни двигатели за този скок агенцията посочва нормализирането на търговските потоци, по-ниските цени на суровината и подобряващите се икономически перспективи в глобален мащаб.

Ако сделката бъде валидна, износът и производството от Персийския залив би трябвало да се възстановят постепенно - не на последно място, защото иранският износ на петрол може да се възобнови напълно след вдигането на блокадата на САЩ, пише в доклада за юни.

Свръхпредлагане

В първата си прогноза за следващата година експертите предупреждават за сериозно пренасищане. Очаква се глобалното предлагане на петрол да скочи рязко с 8 милиона барела на ден, което ще "залее" пазара.

Стана ясно, че ОПЕК+ ще повиши целите си за добив на суров петрол.

Допълнителни милиони барела на ден извън ОПЕК+ идват от САЩ , следвани от Гвиана, Бразилия и Канада , които непрекъснато подобряват рекорди по добив.

Износът на руски суров петрол и рафинирани горива е бил стабилен на около 7,4 милиона барела на ден през май, въпреки продължаващите украински атаки с дронове срещу рафинерии, пише Reuters.

Това е принудило Русия да даде приоритет на доставките на гориво на вътрешния пазар и да увеличи максимално износа на суров петрол.

Европа и светът в очакване

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи споразумението между воюващите страни като много важно и резултат от дълги дипломатически усилия.

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард също побърза да приветства сделката като "добра новина" в интервю пред Reuters. Според нея нормализирането на доставките бързо ще охлади инфлационния натиск в Европа.

Както Money.bg писа, ЕЦБ cтaнa пъpвaтa гoлямa цeнтpaлнa бaнĸa, ĸoятo пoвиши лиxвeнитe пpoцeнти в oтгoвop нa вoйнaтa c Иpaн.

Cъвeтът пo oпpeдeлянe нa лиxвeнитe пpoцeнти пoвиши ocнoвния cи лиxвeн пpoцeнт нa 2,25% oт 2%, ĸъдeтo бeшe в пpoдължeниe нa eднa гoдинa.

Лагард обаче отправи предупреждение към пазарите, че историята още не е приключила, докато не бъдат финализирани и най-тежките детайли по иранското ядрено споразумение.

Броени дни остават до мирните преговори между САЩ и Иран в Женева, където ще се разберат много неща за икономическото бъдеще на света като цяло. След малко над 100 дни напрежение около петролната криза, картите на енергийния пазар се разбъркват наново.