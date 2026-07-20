Ескалиращите военни действия между САЩ и Иран повишиха цената на петрола Brent с 2% до малко над 90 долара за барел, което е най-високата му стойност от месец и половина насам. Докато експертите предупреждават за притеснителен спад на запасите в световен мащаб, косвените потърпевши страни от Близкия изток търсят алтернативни маршрути за износ на гориво.

Миналия месец на глобален форум във Baшингтoн сирийският министър на енергетиката Moxaмeд aл-Бaшиp заяви, че разглежда ĸpизaтa като "възможност да предефинира позицията на Сирия ĸaтo активен партньор и жизненоважен регионален хъб, допринасящ за регионалната и международната енергийна сигурност."

В резултат на това, хиляди иракски цистерни преминават през Сирия, за да доставят суров петрол до средиземноморското крайбрежие, а в края на миналата седмица двете страни подписаха споразумение за възраждане на петролопровод... разбира се, с подкрепата на Вашингтон.

Според Търговската камара на САЩ до този момент са подписани над 50 предварителни споразумения, сделки и партньорства на стойност над 60 милиарда долара. По реставрирането на тръбопровода ще работят американската петролна компания Chevron в консорциум с TI Capital и катарската UCC Holding.

Очаква се нефтопроводът Киркук-Банияс да има първоначален капацитет за производство от два милиона барела суров петрол на ден, съобщава The National. Той ще преминава от иракските петролни находища близо до Киркук до пристанище на западното крайбрежие на Сирия.

Източник: The National

За Ирак, за която износът на петрол представлява значителен дял от икономиката, но неблагоприятното ѝ географското разположение я прави силно зависима от Ормузкия проток, споразумението е ключово за бъдещия икономически суверенитет.

В допълнение, страната засилва партньорските си отношения със САЩ и Сирия. След преговорите за Киркук-Банияс Chevron подписа две петролни споразумения за по-нататъшно разработване на две нефтени находища в Ирак, а ConocoPhillips се съгласи да придобие 42% дял в BP Energy Company of Kirkuk Limited, като сделката обхваща над три милиарда барела петролен еквивалент. В тази връзка иракският премиер Али ал-Заиди заяви, че страната излиза от години на война и навлиза в година на "строителство".

Въпреки потенциала на проекта, реставрирането на тръбопровода вероятно ще отнеме години, а проблеми, свързани със сигурността и логистиката, няма да липсват, смятат експерти.