Иракският външен министър Фуад Хюсеин предупреди, че страната му е изправена пред финансова катастрофа, ако войната между САЩ, Израел и Иран продължи до края на годината.

Приходите от петрол - гръбнакът на иракската икономика, са се сринали с над 80% след блокадата на Ормузкия проток, а Багдад вече печата пари, за да покрива заплатите на милиони държавни служители.

От 100 милиона барела до под 10

Кризата е тежко доказателство за дълбоката зависимост на Ирак от суровия петрол - от него зависят около 90% от държавните приходи. С тях се плащат заплати и пенсии за около 70 милиарда долара.

Цифрите, представени от Хюсеин пред телевизия Al-Sharqiya на 6 юни, илюстрират мащаба на срива. През февруари - месецът преди избухването на войната на 28 февруари 2026 г., Ирак е изнесъл близо 100 милиона барела петрол за около 6 млрд. долара.

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През март износът е паднал до 18,6 милиона барела и под 2 млрд. долара. През април - под 10 милиона барела и едва малко над 1 млрд. долара.

"Ако войната продължи до края на годината, за нас ще е катастрофа", заяви Хюсеин.

Алтернативни маршрути

Блокираният Ормузки проток принуди Ирак да търси заобиколни пътища за износ. Багдад разглежда резервния тръбопровод през турското пристанище Джейхан, спрян от 2023 г. след арбитражно решение, и потенциални сухопътни коридори през Сирия - и двата варианта обаче са далеч от достатъчни, за да заменят морските обеми.

Страната е обявила форсмажор върху чуждестранно управляваните нефтени находища и е принудена да балансира между дълбоките си връзки с Техеран и зависимостта от Вашингтон. Багдад е в кръстосания огън на война, която не е започвал.

Печатницата работи

За да посрещне задълженията си, Багдад е вдигнал тавана на паричното предлагане от 100 на 125 трилиона иракски динара - ръст от 25%. Самият Хюсеин признава, че мярката е израз на безизходица: "Не можем да решим проблемите си чрез печатане - това ще доведе до инфлация. Разчитаме на резервите, но приходи няма."

Новият финансов министър Фалих ал-Сари призова за максимизиране на неданъчните, непетролни приходи - реформа, която анализатори препоръчват от години, но до момента винаги се отлагаше.

От екипа на премиера предупредиха още в първите седмици на конфликта, че ако сривът продължи, изплащането на заплатите може да стане невъзможно.

Тежко déjà vu

Ирак се е оказвал в подобно положение и преди 40 години. По време на войната с Иран режимът на Саддам Хюсеин прави всичко възможно, за да принуди Техеран да затвори Ормузкия проток и така да принуди западните сили да се намесят на негова страна. Това така и не се случва, но иракският износ на петрол по море е силно ограничен, а сухопътният така и не се превръща в алтернатива.

Резултатът - огромна дупка в иракския бюджет, който така или иначе се налага да носи големи военни разходи.

След края на войната следва икономическа криза, която тласва Багдад към авантюрата с окупацията на Кувейт и последвалата операция "Пустинна буря", която практически унищожава военния и индустриален потенциал на страната.

Сега със сигурност има риск радикалните гласове в иракската политика също да вземат превес и да яхнат потенциална вълна на социално недоволство.