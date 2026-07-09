Едно от знаковите места за габровци - хотел Бузлуджа - има нов собственик. Макар сумата по сделката да не е ясна, обявената продажна цена е 220 хиляди евро или приблизително 61 евро на квадрат.

Сградата има четири етажа с обща разгърната застроена площ от 3600 кв.м. с 50 самостоятелни стаи, всяка със санитарен възел. В цената влизат и две допълнителни постройки - 112 кв.м. и 17 кв.м., а общата площ на парцела е 2700 кв.м. Според обявата строителството е тип тухла, а покривът е ремонтиран наскоро.

Източник: Facebook

Според брокера Стойчо Иванов интересът към сградата е бил голям, като част от заинтересованите инвеститори са били чужденци. На този етап намеренията на купувача са реставрация на имота и превръщането му в жилищна сграда. Подобна практика се наблюдава често в района заради по-високите разходи за строителство.

"Средната стойност, ако трябва да се вдигне, е около 700 евро на квадрат, като в случая прогнозни стойности за реставрация биха били около 400-500 евро на квадрат", смята той.

Източник: Facebook

Хотелът се продава от 2022 година насам, като тогава цената на квадратен метър е била 99 евро. През май тази година отново е обявен за продан за същата сума на квадрат (357 хиляди евро).