На 11 юли 2026 г. iSTYLE ще открие първия си магазин във Варна - осмият в своята търговска мрежа в България и първи в морската столица, съобщават от компанията.

С новия обект в Grand Mall Varna iSTYLE продължава разширяването си в България. Компанията вече разполага с осем физически магазина в страната - в София, Пловдив, Бургас и Варна. Развитието следва придобиването на търговската дейност на iCenter, което значително разшири присъствието на iSTYLE по Черноморието.

Посетителите на магазина ще имат достъп до пълната гама устройства на Apple - iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods и аксесоари, както и до експертни консултации и премиум обслужване.

По повод официалното откриване на 11 юли компанията е подготвила специална програма за жителите и гостите на Варна. Само в деня на откриването и единствено в магазина в Grand Mall Varna посетителите ще могат да се възползват от ексклузивни предложения за iPhone, iPad, Apple Watch и MacBook Air, които няма да бъдат достъпни в останалите обекти на веригата.

Освен специалните оферти, за гостите е подготвена и богата празнична програма с музика, демонстрации на най-новите Apple технологии, интерактивни игри и множество подаръци. Посетителите ще могат да се включат и в игра iSTYLE BOX, както и да създадат персонализирани AI Hero портрети, генерирани с помощта на изкуствен интелект, като спомен от събитието.

Официалното откриване е на 11 юли от 11:00 часа в Grand Mall Varna. iSTYLE е подготвил специални оферти, много изненади и награди за първите 50 посетители. Повече информация ще откриете на страницата на събитието.

"Откриването на първия ни магазин във Варна е важна стъпка в развитието на iSTYLE в България. Благодарение на разширяването ни по Черноморието сме още по-близо до клиентите си и можем да им предложим цялостно Apple изживяване - от избора на устройство до професионалната поддръжка след покупката. Варна е динамичен град с активна технологична общност и се радваме, че вече можем да бъдем част от нея", коментира Веселин Христев, Regional Country Director Bulgaria.

За iSTYLE

iSTYLE е Apple Premium Partner и част от международната Midis Group - един от водещите доставчици на технологични решения в Европа, Близкия изток и Африка. Компанията предлага пълната екосистема от продукти и услуги на Apple, оторизиран сервиз и експертни консултации. С откриването на първия си магазин във Варна iSTYLE вече разполага с осем магазина в България и продължава инвестициите си в развитието на премиум Apple изживяването в страната.