Служебният министър на земеделието разпореди закриване на "Магазин на хората" с цел намаляване на загубите за гражданите. Остатъкът от капитала ще бъде върнат в бюджета.

Това се случи, след като ръководството подаде оставка, а премиерът Андрей Гюров и Иван Христанов изнесоха данни за финансови несъответствия и нарушения.

"Трагично позорен е актът по създаването на "Магазин на хората", свързан с фигура, санкционирана по "Магнитски". Това е петно за Министерството на земеделието. Въпреки всичко, дадохме шанс на дружеството, но резултатите са трагични. През първите три месеца заложените приходи са 1,48 милиона лева, а реалното изпълнение е по-малко от 1/3 - 420 000 лева. Единственото, което изглежда устойчиво в цялата инициатива, са заплатите. Няколко души са получили 170 000 лева заплати за тримесечието. На 6 април поисках доклад за дейността и беше отчетено 100% изпълнение на нормативите, което е непонятно", посочи агроминистърът Иван Христанов.

Иван Христанов уточни, че по план за 2026 г. "Магазин на хората" трябва да отчете 37 млн. лева оборот, а за 2027 г. - 103 милиона. "След задълбочен анализ на всички финансови показатели, стигнахме до извода, че целият бизнес план е направен, за да бъдат оправдани 10 милиона лева, пари от данъците, за да влязат в дружеството. Не е работа на държавата да осъществява търговска дейност, нито да се меси в икономиката", коментира министърът, цитиран от "Нова телевизия".

По-рано днес Съветът на директорите на "Магазин за хората" подаде оставка и обвини Министерството на земеделието в липса на диалог и подкрепа.

Целият проект беше тежко политизиран още от зародиша си. Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски лансира идеята държавата да продава чрез свои обекти на територията на пощите стоки на по-достъпни цени. Така създаването на "Магазин за хората" беше разписано и в миналогодишния бюджет.

Гласуването беше съпътствано с тежки критики от страна на част от опозицията, според която държавата няма да може да бъде ефективен играч на този пазар, но в същото време се появява сериозен риск от монополизиране на търговията в малките населени места.

Експерти посочиха и други проблеми - например липсата на яснота къде ще се помещават магазините, при положение, че сградите на пощите няма как бързо, евтино и лесно да се приспособят за тази цен, както и откъде ще се намерят служители за новите обекти. В крайна сметка изискването обектите да са в пощите отпадна.

"Магазин за хората" получи 10 милиона лева бюджет, а в ръководството му влязоха мениджъри с опит от големи международни вериги. Постепенно обаче стана ясно, че на първо време държавното дружество ще обособява в партньорски магазини щандове със стоки от базовата потребителска кошница от български производители.

По данни на ръководството в оставка, така "Магазин за хората" може да претендира за 110 обекта (щанда) в 90 населени места.

Още през есента национално проучване на JTN Research показа ниско доверие в концепцията за държавна търговска верига. Почти три четвърти от запитаните изразиха мнение, че тя няма да повлияе на цените в частния сектор, а близък беше и делът на респондентите, които не вярват, че ще се помогне на уязвимите групи.

60 на сто определиха магазините като "лоша инвестиция на публични средства".

"Държавата тръгва да влиза в магазините тогава, когато един политик тръгва да си прави държавни магазини с помощта на държавата. Извинявайте, но това на какво ви прилича? (...) Тези магазини са за наши хора. Според мен дефиницията им е такава. С парите на всички нас, като данъкоплатци да направим магазини само за нашите хора. Да може да си купуват евтино, да знаят за кого гласуват", коментира по-рано през годината пред обществената телевизия изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

От "Магазин за хората" по-рано днес обясниха оставката си по следния начин: "Въпреки изпълнението на одобрената стратегия и постигнатите резултати, усилията ни за изграждане и разпространение на концепцията за достъп до ниски цени в малките населени места, не получихме задоволителна за нас оценка, а в публичното пространство често се формираха внушения, които подкопават доверието в проекта".

Директно се засяга и работата на агроминистерството по време на Христанов: "През последните месеци липсваше каквато и да е пряка комуникация с принципала, който носи отговорността да упражнява правата на собственик с грижата на добър стопанин и да осигурява стратегическа посока и устойчивост на дружеството. Вместо това ключовият диалог се водеше предимно чрез медиите".

Според подалото оставка ръководство на веригата липсата на диалог е довела до "изкривявания и недоразумения" при комуникацията на "основни икономически показатели", а от министерството така и не поискали промяна на стратегията. Вместо това имало "изискване на оперативна информация във вид на множество справки, при кратък срок, без стратегическа рамка. Необходимата информация винаги е била предоставяна в срок".