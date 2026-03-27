През 2020 година германската верига магазини за облекло и предмети за дома KiK откри своите първи два магазина в България, като междувременно броят им достигна 55 по данни от интернет страницата на компанията. Сега обаче обектите може да започнат да намалява, защото дружеството планира затваряне на филиали извън родния пазар.

"Затваряме около 150 европейски филиала в 13 страни извън Германия", казаха за Money.bg от централата на KiK. "Паралелно с това ще отворим 60 филиала на нашите европейски пазари", обясниха още от компанията.

От отговора на въпросите на медията не става ясно дали сред засегнатите пазари ще бъде и българския. "През 2024 г. в България осъществихме цялостна модернизация на нашите филиали, което ясно подчертава нашата увереност в потенциала на този пазар", коментираха от веригата.

Става ясно обаче, че тече процес на преструктуриране на магазинната й мрежа:

"В ограничена степен ще се разделим с някои обекти, но в същото време ще отворим нови обекти във всички държави, в които KiK оперира, така че общият брой на магазините ще се промени съвсем малко".

"За да бъдем успешни и конкурентоспособни в дългосрочен план, редовно преразглеждаме портфолиото си от магазини. Така сме постъпвали в миналото и така ще продължим да го правим и в бъдеще. Нашата цел е да предлагаме привлекателно пазаруване и да присъстваме на подходящите места", добавят от KiK.

В България дружеството по последни данни към януари има 478 назначени служители на трудов договор, като в пиковия месец октомври 2025 достигат 506 души.