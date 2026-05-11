Въглищни миньори в окупираната Луганска област на Източна Украйна казват, че са били оставени без заплати и са изправени пред масови уволнения, след като компанията, управляваща няколко големи мини, се насочи към фалит. Така икономическите затруднения в регион, вече засегнат от повече от десетилетие война, се засилиха още повече, пише The Moscow Times.

Работниците в мините "Красный партизан", "Должанская-Капитальная" и "Свердлов" алармират, че не са получавали заплати от декември миналата година и че около 1200 души са останали без работа след затварянето на мините през март, съобщи руската медия RTVI.

Преди това мините бяха прехвърлени на базираната в Ростов компания Don Coal Trading House (Torgovy Dom Donskiye Ugli), която информира служителите през януари, че персоналът ще бъде съкратен в рамките на два месеца, "за да се оптимизира структурата", казаха миньори пред RTVI.

Неизплащането на заплати се превърна в постоянен проблем за миньорите в окупираната от Русия Източна Украйна, където нерентабилните мини, растящите дългове и многократните промени на собствеността карат работниците редовно да чакат месеци наред за заплати и обезщетения, често разчитайки на държавна намеса за възстановяване на неплатени заплати.

"Не сме получили нито една копейка от декември, когато последно ни платиха", казва миньор в мина "Красни партизан", представяйки се само като Анатолий, каза пред RTVI.

"Хората просто бяха изхвърлени на улицата. Нито нашият местен ръководител, нито министерството обясняват нищо."

Според Анатолий, на работниците официално са били определени обезщетения при уволнение, отпуск и компенсации на хартия, като някои суми достигат до 500 000 рубли (6650 долара).

"Никой няма по-малко от 250 000 рубли (3325 долара)", споделя работникът.

На някои работници е била предложена работа във все още действащи мини в Ростовска област на Русия, докато други са пренасочени към работа по поддръжката в затворените мини. Но мнозина останаха безработни.

"Онези, които са отишли ​​да работят в Ростов, все още имат работещи мини. Тези, които са отказали, са регистрирани в местния център по заетостта. Там предлагат работа, но най-вече заплатата е 30 000 рубли (399 долара) на месец."

Друг миньор твърди, че проблемите със заплатите са започнали през 2024 г., когато мините са прехвърлени на Don Coal Trading House.

"Хората са оставени без никакви средства за издръжка, особено жените. Мъжете все още могат да си намерят работа по-лесно, но за жените тук няма свободни места."

Местните прокурори съобщават, че компанията дължи заплати на работниците за януари и февруари 2026 г. Компанията призна просрочените заплати към местните власти и заяви, че планира да ги изплати, "когато средствата бъдат получени в сметките на компанията".

Бизнесът изпитва сериозен проблем, след като банките спряха да издават заеми и се опитват да продадат въглища, които вече са добити и съхранявани в складове.

"В същото време входящите средства от продажбите са недостатъчни за пълно разплащане с персонала", цитират местните власти компанията.

Don Coal Trading House отчете кумулативна нетна загуба от повече от 25,7 милиарда рубли (341,8 милиона долара), включително допълнителни 11,2 милиарда рубли (149 милиона долара) само през 2025 г., съобщи RTVI.

Руските съдилища също разглеждат десетки дела срещу компанията на стойност милиарди рубли. През януари държавната агенция GURSh подаде иск за повече от 1,14 милиарда рубли (15,2 милиона долара), докато компанията също натрупа повече от 99 милиона рубли (1,3 милиона долара) данъчни задължения.

Още през февруари от дружеството обявиха, че планират да подадат молба за банкрут. През ноември компанията поиска от Москва 40 милиарда рубли (532 милиона долара) от Фонда за национално богатство, за да предотврати затварянето на мините.