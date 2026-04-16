Австрийското правителство представи пакет от мерки под наименованието "активна пенсия", насочен към стимулиране на трудовата активност сред хората в пенсионна възраст. Промените ще влязат в сила от януари 2027, пишат австрийски медии.

"Пакетът" беше представен от председателя на парламентарната група на Австрийската народна партия Август Вьогингер, министъра на социалните въпроси Корина Шуман и лидера на парламентарната група на НЕОС Яник Шети.

Мерките предвиждат данъчни облекчения за пенсионери, които продължават да работят, както и за лица, които отлагат пенсионирането си. Основната промяна е увеличаване на необлагаемия годишен доход до 15 000 евро.

В момента около 150 000 души в Австрия работят след достигане на пенсионна възраст. Правителството на страната цели да увеличи (доста) този брой.

"Който реши да работи по-дълго, ще разполага с повече средства в края на месеца", заяви социалният министър.

Допълнително се предвижда отпадане на личната вноска за пенсионно осигуряване от 10,25 на сто за работещите пенсионери, като вноската на работодателя се запазва.

Отпада и допълнителното специално осигуряване за осигуряване, като мерките ще важат и за самонаетите лица.

Условие за ползване на облекченията е наличие на 40 години осигурителен стаж за мъжете и 34 години за жените, като до 2033 г. изискванията ще бъдат изравнени.

Очаква се реформата в областта на пенсионирането да струва на Австрия около 470 млн. евро годишно.

Паралелно правителството на страната планира разширяване на програмите за заетост на възрастните хора чрез обучения, преквалификация и мерки за интеграция.

Създава се и специален фонд към Агенцията по заетостта, който до 2030 г. ще разполага с допълнителни 160 млн. евро (годишно). Средствата ще бъдат насочени към квалификация и заетост, както и към справяне с предизвикателства като дигитализацията, изкуствения интелект и климатичните промени, посочиха още представители на правителството.