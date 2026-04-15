В Полша вече има над половин милион работещи хора над 65-годишна възраст. През октомври 2025 г. в страната са работили 524 000 души, които вече имат право на пенсия, показват данни на Полския икономически институт (PIE).

Само за първите 9 месеца на годината броят им е нараснал с 4%. Нещо повече, това е най-бързо растящата група на пазара на труда. За сравнение, при младите между 15 и 24 години заетостта намалява с 2,4%.

Според анализаторите основната причина е т. нар. "икономически натиск". Първата пенсия става все по-ниска спрямо последната получавана заплата и за много хора пенсионирането означава рязък спад в доходите. Затова и все повече поляци остават на работа не толкова защото искат, а защото не могат да си позволят да се откажат от допълнителния доход.

Другата причина е демографска. Полша, както и голяма част от Европа, от години страда от ниска раждаемост. Поколенията, които сега навлизат на пазара на труда, са приблизително два пъти по-малки от тези, които излизат в пенсия. Това създава остър недостиг на работна ръка и кара работодателите да задържат по-възрастните служители по-дълго. Най-вече в секторите, в които липсата на кадри е най-сериозна.

Най-често възрастните поляци работят в малки компании и семейни бизнеси. Според PIE 57% от всички работещи над 65 години са заети в микропредприятия с до 9 служители.

Много от тях поддържат собствен бизнес, работят като самонаети или помагат в семейни фирми на непълно работно време. Колкото по-голяма е компанията, толкова по-малък е делът на служителите над пенсионна възраст.

В предприятията с над 1000 служители хората над 65 години представляват едва 6,7% от персонала.

От 2022 г. полското правителство допълнително насърчава тази тенденция. Хората, които вече имат право на пенсия, но продължават да работят, не плащат данък върху доходите си. Най-много работещи пенсионери има в традиционни отрасли като търговия, услуги, земеделие, малко производство и семеен бизнес - именно секторите, които изпитват най-сериозен недостиг на кадри.

На този фон, през ноември 2025 г. страната официално влезе сред 20-те най-големи икономики в света, а брутният й вътрешен продукт достигна $1,04 трилиона - повече дори от този на Швейцария.