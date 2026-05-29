Румънският държавен железопътен оператор CFR Călători ще възстанови от 13 юни 2026 г. директната сезонна влакова връзка между Букурещ и София като част от международната линия "Румъния", която ще се движи ежедневно до 12 октомври.
Маршрутът е част от традиционните летни железопътни връзки на Румъния към България и Турция, които се активират основно в пика на туристическия сезон и са насочени предимно към ваканционни пътувания, а не към бизнес или ежедневна мобилност.
По разписание пътуването между Букурещ Север и София отнема около 9 часа и 55 минути в едната посока. Влакът тръгва в 10:46 и пристига в 20:41, докато в обратна посока времето е сходно - около 9 часа и 56 минути, със сутрешно отпътуване от София в 07:00 и пристигане в Букурещ в 16:56.
На този фон автомобилният транспорт по същия маршрут се изпълнява средно за около 6-7 часа при нормални условия, което означава, че влакът изостава с приблизително 3 часа или повече, без да се отчита допълнителната гъвкавост и независимост на автомобила от разписание.
Това поставя железопътната връзка в ясно изразена нишова позиция - тя не се конкурира по време с автомобилния транспорт, а функционира като сезонна алтернатива, зависима основно от летния туристически поток и от търсенето на директно пътуване без шофиране.
Въпреки това линията остава една от малкото директни железопътни връзки между столиците на България и Румъния, което й придава значение по-скоро като инфраструктурен и символен коридор, отколкото като скоростен транспортен продукт.
Освен София, международната линия обхваща и връзки към Варна и Истанбул/Халкали. До Варна пътуването ще стартира ден по-рано и ще е с продължителност около 9 часа в едната посока. То също изостава спрямо автомобилния транспорт, който при нормални условия се изпълнява за приблизително 5-6 часа.
Най-дългият маршрут в лятното разписание е този до Истанбул, където времето за пътуване надхвърля 23 часа и влакът функционира като класическа нощна услуга със спални вагони.