България Еър увеличава полетите по вътрешната линия София - Варна - София през летния сезон, като ще изпълнява до 4 директни полета дневно. От авиокомпанията посочват, че разширеното разписание цели да отговори на по-високото търсене през активните месеци за пътуване.

Полетът между столицата и Варна е с продължителност около 50 минути, а графикът включва сутрешни, дневни и вечерни полети, което позволява и пътувания с връщане в рамките на деня. Първият полет от София е в 07.00 часа, а последният - в 22.15 часа. Обратно, от Варна сутринта първият възможен полет е в 8.30, а връщането вечерта е в същия час - 22.15.

Линията се обслужва със самолети Airbus A220. Билетите в икономична класа включват ръчен багаж до 10 кг, лична вещ, регистрация за полет и кетъринг на борда.

Повече информация за разписанието е публикувана на сайта на България Еър.