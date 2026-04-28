Националният авиопревозвач ще посрещне летния сезон с увеличени честоти по някои от най-търсените си линии. Допълнителните полети до три от популярните летни дестинации целят да осигурят по-голяма гъвкавост и удобство за пътниците на авиокомпанията, както при бизнес пътувания, така и при планиране на ваканции.

Сред акцентите в лятното разписание на "България Еър" е допълнителната честота по линията София - Мадрид - София (FB471/472), която ще се изпълнява всеки четвъртък в периода от 4 юни до 22 октомври. По този начин пътниците ще имат още повече възможности да пътуват директно до испанската столица - една от най-предпочитаните европейски дестинации от българските пътешественици.

Авиокомпанията увеличава също и броя на полетите си до Атина (FB807/808), като въвежда допълнителна честота в неделя за периода от 3 май до 13 септември. Разширеното разписание ще улесни кратките уикенд пътувания до древния град и ще отговори на засиленото търсене през летните месеци за полети до Гърция от страна на българските и чуждестранните пътници.

В отговор на повишения интерес към вътрешните полети през лятото и почивките на морето, "България Еър" добавя и две допълнителни седмични честоти по линията София - Варна - София (FB975/976). Полетите ще се изпълняват в понеделник (от 25 май до 28 септември) и в четвъртък (в периода 21 май - 24 септември), осигурявайки още по-добра свързаност между столицата и морския град през активния туристически сезон.

С увеличените честоти националния авиопревозвач продължава да развива своята мрежа и да предлага по-гъвкави възможности за пътуване, съобразени с нуждите на своите клиенти през най-натоварения период от годината.

