Летният сезон на 2026 г. ще предложи разширена полетна програма от летищата във Варна и Бургас, с нови маршрути и увеличени честоти по редица съществуващи линии. И при двете аерогари се наблюдава засилена активност на авиокомпаниите и разширяване на мрежата от директни връзки, съобщават от концесионера "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.
Летище Варна ще предлага общо около 60 дестинации, като най-сериозното разширение идва от Wizz Air с 10 нови маршрута и базиране на трети самолет. Паралелно с това редица авиокомпании увеличават честотите по съществуващи линии и възобновяват полети до ключови европейски градове и хъбове.
Летище Бургас ще оперира с над 70 дестинации, като програмата включва нови линии, възстановени маршрути и разширени полетни програми на нискотарифни и традиционни превозвачи. Очаква се и засилено присъствие на пазари като Полша, Великобритания и Германия, подкрепено от чартърни и редовни полети.
Чартърните програми и на двете летища стартират още в края на април и началото на май, като първите организирани туристи се очакват основно от Полша, Великобритания и други европейски пазари.
Ето и списък с новите и част от старите дестинации и авиокомпаниите през летния сезон на 2026 година:
|Летище
|Тип
|Дестинация
|Авиокомпания
|Варна
|Нова
|Атина
|Wizz Air
|Нова
|Барселона
|Wizz Air
|Нова
|Рим (Фиумичино)
|Wizz Air
|Нова
|Париж (Бове)
|Wizz Air
|Нова
|Будапеща
|Wizz Air
|Нова
|Дебрецен
|Wizz Air
|Нова
|Катовице
|Wizz Air
|Нова
|Варшава (Модлин)
|Wizz Air
|Нова
|Вроцлав
|Wizz Air
|Нова
|Гданск
|Wizz Air
|Традиционна
|Париж (Шарл дьо Гол)
|Bulgaria Air
|Традиционна
|Париж (Орли)
|Transavia France
|Традиционна
|Нант
|Volotea
|Традиционна
|Лил
|Volotea
|Традиционна
|Франкфурт
|Discover Airlines
|Традиционна
|Мюнхен
|Discover Airlines
|Традиционна
|Берлин
|Wizz Air
|Традиционна
|Виена
|Austrian Airlines
|Традиционна
|Истанбул
|Turkish Airlines
|Традиционна
|Белград
|Air Serbia
|Традиционна
|Братислава
|Wizz Air
|Традиционна
|Краков
|Ryanair
|Традиционна
|Цюрих
|Edelweiss Air
|Традиционна
|Люксембург
|Luxair
|Бургас
|Нова
|Рим (Фиумичино)
|Ryanair
|Нова
|Лил
|Volotea
|Нова
|Варшава (Радом)
|Wizz Air
|Традиционна
|Лондон (Лутън)
|Ryanair / Wizz Air
|Традиционна
|Лондон (Гетуик)
|Jet2 / easyJet
|Традиционна
|Манчестър
|easyJet
|Традиционна
|Дъблин
|Ryanair
|Традиционна
|Варшава (Модлин)
|Ryanair
|Традиционна
|Варшава
|Wizz Air
|Традиционна
|Краков
|Ryanair
|Традиционна
|Гданск
|Ryanair / Wizz Air
|Традиционна
|Познан
|Ryanair
|Традиционна
|Катовице
|Wizz Air
|Традиционна
|Люблин
|Wizz Air
|Традиционна
|Франкфурт
|Discover Airlines / TUI fly
|Традиционна
|Мюнхен
|Discover Airlines
|Традиционна
|Хановер
|TUI fly
|Традиционна
|Щутгарт
|Eurowings
|Традиционна
|Хамбург
|Eurowings
|Традиционна
|Дюселдорф
|Eurowings
|Традиционна
|Кьолн
|Eurowings
|Традиционна
|Виена
|Austrian Airlines
|Традиционна
|Залцбург
|Eurowings
|Традиционна
|Париж (Орли)
|Transavia France
|Традиционна
|Будапеща
|Ryanair / Wizz Air
|Традиционна
|Братислава
|Ryanair
|Традиционна
|Хелзинки
|—
|Традиционна
|Стокхолм
|—
|Традиционна
|Копенхаген
|—
|Традиционна
|Осло
|—
|Традиционна
|Трондхайм
|—
|Традиционна
|Берген
|—
|Традиционна
|Рига
|—
|Традиционна
|Талин
|—
|Традиционна
|София
|Bulgaria Air