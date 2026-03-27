Летният сезон на 2026 г. ще предложи разширена полетна програма от летищата във Варна и Бургас, с нови маршрути и увеличени честоти по редица съществуващи линии. И при двете аерогари се наблюдава засилена активност на авиокомпаниите и разширяване на мрежата от директни връзки, съобщават от концесионера "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Летище Варна ще предлага общо около 60 дестинации, като най-сериозното разширение идва от Wizz Air с 10 нови маршрута и базиране на трети самолет. Паралелно с това редица авиокомпании увеличават честотите по съществуващи линии и възобновяват полети до ключови европейски градове и хъбове.

Летище Бургас ще оперира с над 70 дестинации, като програмата включва нови линии, възстановени маршрути и разширени полетни програми на нискотарифни и традиционни превозвачи. Очаква се и засилено присъствие на пазари като Полша, Великобритания и Германия, подкрепено от чартърни и редовни полети.

Чартърните програми и на двете летища стартират още в края на април и началото на май, като първите организирани туристи се очакват основно от Полша, Великобритания и други европейски пазари.

Ето и списък с новите и част от старите дестинации и авиокомпаниите през летния сезон на 2026 година:

Летище Тип Дестинация Авиокомпания
Варна Нова Атина Wizz Air
Нова Барселона Wizz Air
Нова Рим (Фиумичино) Wizz Air
Нова Париж (Бове) Wizz Air
Нова Будапеща Wizz Air
Нова Дебрецен Wizz Air
Нова Катовице Wizz Air
Нова Варшава (Модлин) Wizz Air
Нова Вроцлав Wizz Air
Нова Гданск Wizz Air
Традиционна Париж (Шарл дьо Гол) Bulgaria Air
Традиционна Париж (Орли) Transavia France
Традиционна Нант Volotea
Традиционна Лил Volotea
Традиционна Франкфурт Discover Airlines
Традиционна Мюнхен Discover Airlines
Традиционна Берлин Wizz Air
Традиционна Виена Austrian Airlines
Традиционна Истанбул Turkish Airlines
Традиционна Белград Air Serbia
Традиционна Братислава Wizz Air
Традиционна Краков Ryanair
Традиционна Цюрих Edelweiss Air
Традиционна Люксембург Luxair
Бургас Нова Рим (Фиумичино) Ryanair
Нова Лил Volotea
Нова Варшава (Радом) Wizz Air
Традиционна Лондон (Лутън) Ryanair / Wizz Air
Традиционна Лондон (Гетуик) Jet2 / easyJet
Традиционна Манчестър easyJet
Традиционна Дъблин Ryanair
Традиционна Варшава (Модлин) Ryanair
Традиционна Варшава Wizz Air
Традиционна Краков Ryanair
Традиционна Гданск Ryanair / Wizz Air
Традиционна Познан Ryanair
Традиционна Катовице Wizz Air
Традиционна Люблин Wizz Air
Традиционна Франкфурт Discover Airlines / TUI fly
Традиционна Мюнхен Discover Airlines
Традиционна Хановер TUI fly
Традиционна Щутгарт Eurowings
Традиционна Хамбург Eurowings
Традиционна Дюселдорф Eurowings
Традиционна Кьолн Eurowings
Традиционна Виена Austrian Airlines
Традиционна Залцбург Eurowings
Традиционна Париж (Орли) Transavia France
Традиционна Будапеща Ryanair / Wizz Air
Традиционна Братислава Ryanair
Традиционна Хелзинки
Традиционна Стокхолм
Традиционна Копенхаген
Традиционна Осло
Традиционна Трондхайм
Традиционна Берген
Традиционна Рига
Традиционна Талин
Традиционна София Bulgaria Air