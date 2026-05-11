Дигиталната трансформация не е цел, а процес, в който технологичните скокове носят добавена стойност за бизнеса само в комбинация с ясно поставени цели, експертиза и доверие. Това подчертаха в студиото на Money.bg Бояна Ликоманова-Димова, Head of Business Solutions & Consulting и Владимир Рашев, Managing Partner в Balkan Services.

Българската IT консултантска компания е на пазара вече 20 години и има зад себе си над 750 проекта за повече от 400 клиента при 99% успеваемост.

Успешният IT проект започва с разбиране на бизнеса

"Интересният въпрос не е каква технология да продадеш, а как да я направиш да служи на бизнеса - и то така, че добавената стойност да е голяма", посочи Рашев. Именно затова Balkan Services не започва нито един проект, преди да е изградено взаимно доверие с клиента. Финансовата информация, производствените процеси, маркетингът, продажбите - всичко това следва да е на масата, за да може внедряването на нов бизнес софтуер да бъде успешно.

"Ако не разбираме какви са истинските проблеми на организацията, нямаме никакъв шанс да предложим варианти, с които технологията да бъде от полза", обясни Рашев.

Бояна Ликоманова-Димова допълни, че по време на първите разговори с клиент най-важното е да слушаш: "Задаваме въпроси и слушаме. И ако разберем, че нямаме какво да предложим от нашето портфолио и умения, казваме го. Целта ни е резултатът от проекта за компанията да бъде реално използвана система, а не просто внедрена".

Технологиите като двигател на адаптивния бизнес

И двамата експерти са категорични - съвременното дигитално решение не е конкурентно предимство, а е реална предпоставка за бърза адаптивност във все по-предизвикателна бизнес среда.

"Успешните компании не просто се адаптират към промените - те ги предвиждат и действат проактивно." Според Димова, съвременните бизнес системи предоставят достъп до данни в реално време, подпомагат бързото и информирано вземане на решения и дават необходимата гъвкавост за адаптиране спрямо динамиката на пазара. Но само ако са внедрени с ясна цел - иначе скоростта на системата просто означава по-бързи грешки.

Силата на 20-годишния опит

В условията на локален пазар с ограничен мащаб компаниите рядко могат да си позволят тясна специализация. За Balkan Services това се оказва не ограничение, а отправна точка за изграждане на по-широка и устойчива експертиза.

Работата в разнородни индустрии не е случайна диверсификация. Тя е систематично натрупване на разбиране за това как различните бизнеси функционират, вземат решения и управляват промяната. Банкиране, застраховане, производство, агробизнес, строителство, енергетика - всеки сектор носи своя регулаторна логика, свои оперативни ограничения и своя начин да формулира предизвикателствата пред себе си. С времето това разнообразие от опит се превръща в актив, който е трудно да бъде изграден по друг начин.

Екип, преминал през толкова различни бизнес среди, развива нещо повече от техническа компетентност - развива способността да разпознава същността на даден проблем, независимо от индустрията, в която той се проявява. Именно тази способност е в основата на консултантския модел на Balkan Services и е това, което отличава компанията като дългосрочен партньор в управлението на бизнеса, а не само като доставчик на системи.

Стратегия за развитие с поглед напред

Периодът 2020-2022 година е важен момент за преосмисляне и стратегическо планиране за Balkan Services. Компанията използва времето, за да изгради дългосрочна визия за развитието си - стратегия, която следва успешно и днес, като вече планира следващия си 5-годишен етап на растеж.

"Трудността идва от това да повярваш, че имаш възможността да спреш да правиш това, което правиш всеки ден по 8, 10, 16 часа. Да се замислиш какво всъщност правиш, защо го правиш, каква е добавената стойност за клиентите, може ли да го правиш много по-добре. И какво трябва да се промени, за да може това хубаво намерение да се случи в действителност", подчертава Владимир Рашев.

Този подход отразява начина, по който Balkan Services работи. Разбирането на ситуацията преди действието и стратегическият поглед преди техническото решение, са същите принципи, които компанията поставя в основата на всеки значим проект с клиентите си.

Изкуственият интелект като инструмент, а не заместител

Развитието на AI и агентните системи поставя все по-сериозен фокус върху автоматизацията, управлението на бизнес процеси и бъдещето на човешкия труд. Според Бояна Ликоманова-Димова и Владимир Рашев, въпреки бързото развитие на технологиите, ролята на човека остава ключова за устойчивото управление на бизнеса и вземането на ключови решения.

Темата за изцяло автоматизирани компании вече не изглежда далечна, но практиката показва, че технологичните революции не елиминират нуждата от хора, а трансформират начина на работа и създават нови изисквания към експертизата.

"AI има нужда от контрол. Важно е човекът да има роля в системата и да не спира да я проверява", подчертава Димова, акцентирайки върху необходимостта от баланс между автоматизацията и човешкия надзор при внедряването на изкуствен интелект в бизнес процесите.

Три ключови приоритета за бъдещото развитие

Когато технологията става достъпна за всички, тя спира да бъде предимство. Въпросът вече не е дали имаш достъп до правилния инструмент, а дали умееш да го използваш по правилния начин, за правилния бизнес, в правилния момент. Именно около този въпрос се гради визията на Balkan Services за следващия период, опирайки се на три ясни стълба.

Първият е адаптивността. Тя е еднакво важна навън - в работата с клиентите, и вътре - в начина, по който компанията изгражда екипите и процесите си. Промените в технологичната среда са факт - и темпото им няма да намалее. Затова фокусът е всеки екип, всеки проект и всеки процес да бъдат изградени така, че да посрещат тези промени не реактивно, а подготвено. За да има клиентът партньор, който познава динамиката и го води през нея.

Вторият стълб е човешкият подход. В контекста на AI това придобива ново измерение. Бояна Ликоманова-Димова го казва ясно: "AI ще помогне на всички. Но хората, които умеят да се обединяват и да работят заедно, стават по-силни." Способността да работиш в екип, да се обединяваш около обща цел и да намираш верните партньори става по-ценна. Затова изборът на партньори е толкова важен - търси се не само компетентност, а споделени ценности и еднакво разбиране за това какво означава добре свършена работа.

Третият стълб е технологичната експертиза. Не като познаване на системите, а като способност да разбираш едновременно технологията и бизнеса пред теб. Това е ролята, която Balkan Services заема между софтуерните доставчици и клиента. И с всяка нова вълна от технологични промени, нуждата от този мост расте.

И трите стълба водят към едно: клиентът да има партньор, на когото може да разчита, независимо от това колко динамична е средата около него.

Целия разговор гледайте във видеото!