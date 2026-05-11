Източник: Balkan Services Отляво надясно: Слави Славов, Владимир Рашев и Бояна Ликоманова - част от екипа, който стои зад развитието и успехите на „Балкан Сървисис“ през последните 20 години.

Развитието на софтуерните продукти и технологиите зад тях е тясно свързано с нуждите на компаниите и по-специално на хората в тях.

Лесно е да се говори за AI революция, но по-същественият въпрос е дали не ставаме свидетели на поредна еволюция на инструментите, с които боравят професионалистите.

Именно този въпрос поставят експертите от Balkan Services - българскa IT консултантска компания с над 20 години опит в дигиталната трансформация на бизнеса у нас.

Технологиите винаги са отговор на бизнес нужда

Историята на технологичните трансформации показва един постоянен модел: иновациите рядко възникват като цел сами по себе си.

General Electric въвежда mainframe компютър за финансово планиране още през 1951 г. - не защото технологията е готова да превземе света, а защото компанията има проблем, който ръчното счетоводство вече не може да реши.

VisiCalc и Excel не триумфират заради техническото си съвършенство, а защото слагат край на часовете, губени в хартиени таблици.

ERP системите на 90-те отговарят на реалността, в която финанси, логистика и човешки ресурси вече не могат да функционират изолирано.

Днес изкуственият интелект привлича вниманието на компаниите, защото обемът и сложността на данните, надхвърлят възможностите за човешка обработка в реално време.

Всеки път движещата сила е една: реална бизнес нужда, търсеща по-добър инструмент.

AI като технологичен скок - и като предизвикателство

Основана през 2006 г., "Балкан Сървисис" е съвременник на някои от най-важните технологични промени през последните две десетилетия. Днес компанията има над 750 проекта за внедряване на ERP, Business Intelligence и системи за финансово управление и планиране, за стотици клиенти в България и 15 други държави. Също така предлага IT услуги в областта на информационната и киберсигурността. В последните години в портфолиото ѝ навлизат и решения с изкуствен интелект.

“ "В моите очи Al е технология, която ще промени света както парният двигател, електричеството или компютърът са променили света. Времето ни е научило, че е по-добре спокойно и умерено да се отнасяме към всяка голяма трансформация." Слави Славов, Principal Consultant and Partner в "Балкан Сървисис" ”

В същото време той вижда нещо, което прави изкуствения интелект различен от предходните технологични скокове: "За разлика от много други технологии, AI трябваше да бъде пуснат рано, дори в недоразвит етап, защото хората и общуването с тях е това, което го усъвършенства."

От Balkan Services са убедени, че AI ще промени самото понятие за работа - в някои аспекти той не просто умножава възможностите на човека, а може в перспектива да поеме определени задачи изцяло.

Къде AI работи и къде човешката преценка остава решаваща

Изкуственият интелект и бизнес данните изглеждат като съвършена комбинация. Технически няма проблем той да отговаря на стратегически въпроси, базирани на масиви от фирмена информация. Изводите често изглеждат логични и убедителни, но достатъчни ли са, за да може мениджърът да вземе решение без проверка и допълнително осмисляне?

"Отговорът се крие в опита на компании, претърпели тежки финансови загуби заради предоверяване на автоматизациите", посочва Бояна Ликоманова - Димова, Head of Business Solutions & Consulting в компанията.

Проблемът се оказва по-дълбок от лоша имплементация. Владимир Рашев, Managing Partner в "Балкан Сървисис", дава пример с вътрешен тест, при който AI, макар захранен с цялата история на продажби и поръчки, не достига до оптимално решение: "Има много неща, които данните не показват. В бизнеса не всичко може да бъде цифровизирано. Не бива да забравяме, че сме хора, а не цифрови машини."

Именно затова, според него, в епохата на AI е от съществено значение бизнесите и софтуерните им решения да се развиват около "естествения интелект".

“ "Ключово е как развиваме хората и как развиваме комуникацията между тях. Разполагайки с изкуствен интелект, тяхната задача не става по-лесна той дава възможност за много повече данни и за по-сложни задачи. Важно е и някой да управлява всичко това." Владимир Рашев, Managing Partner в "Балкан Сървисис" ”

Управляващият партньор на "Балкан Сървисис" вижда и още един ефект, за който рядко се говори: "AI лесно създава безопасна среда, в която професионалистите бързо могат да надграждат уменията си".

"Вярвам, че AI ще има потенциала да редуцира посредствеността в различните професионални сфери. С навлизането му все по-ясно ще се откроява стойността на експертите с реални умения и задълбочена компетентност."

От технологичен потенциал към организационна зрялост

Експертите от Balkan Services са категорични, че ключовият фактор за успеха на компаниите ще бъде способността им ясно да разграничат кои аспекти от дейността могат ефективно да бъдат подпомогнати от изкуствен интелект и кои изискват човешка експертиза.

Фокусът следва да се измести от технологичния "hype" към постигане на измерими резултати при ясно дефинирани бизнес предизвикателства.

Макар инструментите да продължават да се усъвършенстват, професионализмът в тяхното прилагане остава неизменно условие за реална стойност и устойчиво развитие - както за компаниите, така и за процесите в тях.